快訊

馬偕醫院衛教室火警 疑電線短路疏散26人

史上最難看！民進黨黨職今改選 派系戰到最後一刻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

楊鎮浯赴金門大橋工程預鑄埸視察 盼明年如期完工

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長楊鎮浯（前右三）昨率團隊趕赴高雄興達港的預鑄場視察，並在P50柱第一個預鑄節塊前合影。圖／金門縣府提供
金門縣長楊鎮浯（前右三）昨率團隊趕赴高雄興達港的預鑄場視察，並在P50柱第一個預鑄節塊前合影。圖／金門縣府提供

金門大橋完工的時程越來越近了！金門縣政府今天表示，金門大橋工程自107年11月11日生產第1塊箱型梁預鑄節塊後，截至今年5月22日，已完成219塊，按預鑄總數量為376塊，已經完成過半（58%），縣長楊鎮浯關心節塊生產進度，昨日特別趕赴高雄興達港的預鑄場視察，勉勵施工團隊要儘速展開主、邊橋節塊吊裝工作，期盼金門大橋工程能如期如質在明年完工。

金門縣政府表示，楊鎮浯繼昨天上午與新北市長侯友宜同台推縣市跨海「金新款待」跨海互惠旅遊，促銷金門觀光外，下午就趕赴高雄興達港，雖然高雄天候不佳，一整天都是大雨，但楊鎮浯仍冒雨視察金門大橋箱型梁預鑄節塊生產情形。

縣府工務處說明，金門大橋工程承包商東丕營造公司為加速工程進行，考量施工品質與安全，上部結構箱型梁提報替代方案，將場鑄懸臂節塊施工改採預鑄節塊懸臂吊裝工法施工，於高雄興達港設置規模達6.6公頃的預鑄場，為國內最大預鑄節塊生產基地，設置3條預鑄節塊梁床生產線（主橋2條，邊橋1條）及儲存區。

而此次工程預鑄節塊以長線接合鑄造法產製，自107年10月25日開始施工，節塊尺寸為漸變，每節塊寬度15~18.8公尺、高度3~7公尺，節塊重量最重達268噸，目標預定於109年12月底全部生產完成。

預鑄節塊產製完成後將以海運方式運送，承包商將委請台籍貨輪運至金門大橋工區各柱墩進行吊裝作業，每趟運距約260公里、載運時間約需1天，每趟預計載運節塊6至8塊，一共約需進行47趟運送作業，運送過程受海象及天候影響甚鉅，將是此次工程的另一項挑戰。

楊鎮浯在視察後表示，預鑄節塊為金門大橋重要結構物，也是大橋邁向完工里程碑，對於節塊完成的品質多所肯定與讚許，期許施工團隊未來更要以最快的速度將節塊運至金門，展開現場吊裝工作，如期於明年順利完工。

金門縣長楊鎮浯昨赴高雄興達港的金門大橋預鑄場視察，楊鎮浯並在P50柱,第一個預鑄節塊上簽名留念。圖／金門縣府提供
金門縣長楊鎮浯昨赴高雄興達港的金門大橋預鑄場視察，楊鎮浯並在P50柱,第一個預鑄節塊上簽名留念。圖／金門縣府提供
金門縣長楊鎮浯率團隊昨冒雨視察金門大橋箱型梁預鑄節塊生產情形，圖為預鑄完成的節塊。圖／金門縣府提供
金門縣長楊鎮浯率團隊昨冒雨視察金門大橋箱型梁預鑄節塊生產情形，圖為預鑄完成的節塊。圖／金門縣府提供
金門縣長楊鎮浯一行（左二）昨冒雨視察金門大橋箱型梁預鑄節塊生產情形，聽取工作人員簡報。圖／金門縣府提供
金門縣長楊鎮浯一行（左二）昨冒雨視察金門大橋箱型梁預鑄節塊生產情形，聽取工作人員簡報。圖／金門縣府提供
關心金門大橋工程，金門縣長楊鎮浯（中左）率團隊聽取高公局簡報。圖／金門縣府提供
關心金門大橋工程，金門縣長楊鎮浯（中左）率團隊聽取高公局簡報。圖／金門縣府提供

金門大橋 楊鎮浯 興達港

延伸閱讀

新北、金門 合推防疫旅遊

新北、金門攜手救經濟 互惠旅遊超前佈署

金門新北推金新款待防疫旅遊 共同振興國旅

新北、金門合推防疫旅遊 望帶動疫情後的庶民觀光經濟

相關新聞

南化水庫聯通管線漏水 大高雄逾10萬用戶停水23小時

受高屏溪溪水濁度升高影響，大高雄不少用水仰賴南化水庫經由聯通管線送水支援。昨晚近11點，台29線道路下的聯通管線出現漏水，今早10點起，高市仁武、楠梓、橋頭等地，超過10萬用戶緊急停水23小時，預計明天（25日）9點起恢復正常供水

豪雨紫爆不積淹困難 市府：比2018年823豪雨災情更少

高雄前幾天豪雨轟炸，市府水利局說，依中央氣象局累積雨量統計指標，高雄地區雨量已「紫爆」，甚至「紫到發白」，如要強求各區不...

高雄民生網球場成大水窪！5台抽水機抽2天

高雄市民生網球場因為豪大雨造成嚴重積水，高雄市府運動發展局協同工務局養工處，昨天傍晚雨勢暫緩後，立即緊急協調高雄市體育會...

522大豪雨 韓國瑜：119處積水點一天內退除

近日雨彈狂襲南台灣，高雄各區道路雖有多處積淹水，但未淹進住家，豪雨考驗是否代表高雄治水過關？負責督導工程的高雄市副市長李...

陳時中逛墾丁 屏基工會舉牌陳情「醫師被解雇」

衛福部長陳時中昨晚到墾丁大街示範樂活防疫之旅，屏基工會總幹事楊東霖與屏基員工在現場拿手舉牌寫著「醫師被解僱、病人誰來顧？...

趙天麟、高閔琳兩強對決 關鍵時刻都打小英牌

民進黨今天舉行全國黨代表暨縣市黨部主委改選，高雄市黨部主委一役，主要由海派立委趙天麟、菊系市議員高閔琳兩強對決，趙最近p...

大雨襲擊 東港第一大排疑施工不當淹沒稻田 農民氣憤

連日豪大雨，造成屏東縣東港第一大排溪水倒灌淹沒附近500公頃一期稻作，農民氣憤批施工不當釀淹水，今天上百名農民群起抗議要...

內門動物園結合植物保種與露營 明年9月動工

高雄內門居民期待壽山動物園進駐山區帶動觀光，歷經6年籌畫，內門觀光休閒園區進入設計階段，預計明年（110年）9月動工，1...

高市社教館邀親子玩「毛根」 小姊弟做出熊大與兔兔

玩過「毛根」嗎？這種看似平凡無奇的手工藝材料，只要發揮巧思，加上一雙巧手，就能創作出神靈活現的可愛動物，高雄市社教館今天...

稻作倒伏、香瓜植株泡水 高雄農民：雨量不輸颱風

梅雨滯留鋒面帶來豪雨，高雄市水稻、葉菜類等作物傳出災損，農業局長吳芳銘今天下午到美濃勘查稻田倒伏與美濃（香）瓜植株泡水災...

墾丁生態保護區6月解禁 11生態旅遊社區受理預約

因疫情逐漸趨緩，墾管處決定下月起恢復南仁山等生態保護區入園申請，11個恆春半島生態旅遊社區也全部接受預約；墾管處表示，疫...

豪大雨襲擊屏東4所學校擋土牆、邊坡滑動等災損逾2百萬

受梅雨鋒面滯留與西南氣流影響，超大豪雨襲擊南台灣，今雨勢趨緩，屏東縣政府教育處統計，超豪大雨影響，屏東縣有4所學校提報災...

熱門新聞

全面取締超速 竹市3支測照桿陸續啟用並恢復移動式測照

陳時中逛墾丁 屏基工會舉牌陳情「醫師被解雇」

宜蘭五十二甲畫濕地地主反彈 環團怒批保育利用計畫

激烈！雲林綠營主委選舉3搶1 投票所一律設在室外

民眾黨首次里長選舉失利 當選人：感謝里民和小商人

曾文南化兩水庫預估進水逾億公噸 台南旱象解除

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。