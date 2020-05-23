楊鎮浯赴金門大橋工程預鑄埸視察 盼明年如期完工

離金門大橋完工的時程越來越近了！金門縣政府今天表示，金門大橋工程自107年11月11日生產第1塊箱型梁預鑄節塊後，截至今年5月22日，已完成219塊，按預鑄總數量為376塊，已經完成過半（58%），縣長楊鎮浯關心節塊生產進度，昨日特別趕赴高雄興達港的預鑄場視察，勉勵施工團隊要儘速展開主、邊橋節塊吊裝工作，期盼金門大橋工程能如期如質在明年完工。

金門縣政府表示，楊鎮浯繼昨天上午與新北市長侯友宜同台推縣市跨海「金新款待」跨海互惠旅遊，促銷金門觀光外，下午就趕赴高雄興達港，雖然高雄天候不佳，一整天都是大雨，但楊鎮浯仍冒雨視察金門大橋箱型梁預鑄節塊生產情形。

縣府工務處說明，金門大橋工程承包商東丕營造公司為加速工程進行，考量施工品質與安全，上部結構箱型梁提報替代方案，將場鑄懸臂節塊施工改採預鑄節塊懸臂吊裝工法施工，於高雄興達港設置規模達6.6公頃的預鑄場，為國內最大預鑄節塊生產基地，設置3條預鑄節塊梁床生產線（主橋2條，邊橋1條）及儲存區。

而此次工程預鑄節塊以長線接合鑄造法產製，自107年10月25日開始施工，節塊尺寸為漸變，每節塊寬度15~18.8公尺、高度3~7公尺，節塊重量最重達268噸，目標預定於109年12月底全部生產完成。

預鑄節塊產製完成後將以海運方式運送，承包商將委請台籍貨輪運至金門大橋工區各柱墩進行吊裝作業，每趟運距約260公里、載運時間約需1天，每趟預計載運節塊6至8塊，一共約需進行47趟運送作業，運送過程受海象及天候影響甚鉅，將是此次工程的另一項挑戰。