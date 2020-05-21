高雄老人關懷據點解封 韓國瑜與長輩跳舞同樂
高雄市政府宣布5月20日解封100人以下的部分公共場域，社會局所屬328個社區照顧關懷據點在暫停2個月後復課。高雄市長韓國瑜今天到鳳山五甲老人社區照顧關懷據點，與長輩跳舞同樂，他表示，這些日子長輩可能會覺得有些鬱卒，無法和老朋友逗陣，但疫情的關系，市府會逐步來開放。
疫情趨緩，關閉2個月的高雄市社區照顧關懷據點等場所，昨天解封，鳳山五甲老人社區照顧關懷據點長輩們開心回到據點上課，和老同學又摟又抱，氣氛歡樂。志工們忙著為長輩量體溫、量血壓，提醒長輩口罩要戴好，防疫措施還是不能鬆懈。衛生局長林立人與社會局長黃淵源，也向長輩們問好，提醒防疫事項。
85歲阿嬤吳綺尼說，接到電話通知上課，她還不敢置信的問「真的嗎？」74歲阿公卓振臣說，防疫期間無法上課，內心有些失落，只能在家看電視打發時間，在市場遇到鄰居也會多聊一些。
韓國瑜發送長輩午餐便當，他表示，高雄市有328個據點關懷老人，這些時間大家無法到關懷據點走走，少了呷飯、開講、跳舞的快樂時間，兩個多月來長輩可能會有些鬱卒，無法和老朋友逗陣。但疫情實在太嚴重，台灣的防疫雖然很好，但外國疫情很可怕，所以市府是一步步來恢復。
社會局表示，社區照顧關懷據點是社區長輩最佳去處，希望大家在據點上課注意防疫措施外，也要注意個人的身體健康，也歡迎有興趣的長輩加入，民眾若有社區照顧關懷據點的相關問題，可洽詢長青綜合服務中心07-7710055轉教保課，或上高雄市政府社會局長青綜合服務中心網站「社區照顧關懷據點專區」查詢。
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