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高雄老人關懷據點解封 韓國瑜與長輩跳舞同樂

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜（右二）與鳳山五甲老人社區照顧關懷據點的長輩們，一起跳健康舞。記者徐如宜／攝影
高雄市長韓國瑜（右二）與鳳山五甲老人社區照顧關懷據點的長輩們，一起跳健康舞。記者徐如宜／攝影

高雄市政府宣布5月20日解封100人以下的部分公共場域，社會局所屬328個社區照顧關懷據點在暫停2個月後復課。高雄市長韓國瑜今天到鳳山五甲老人社區照顧關懷據點，與長輩跳舞同樂，他表示，這些日子長輩可能會覺得有些鬱卒，無法和老朋友逗陣，但疫情的關系，市府會逐步來開放。

疫情趨緩，關閉2個月的高雄市社區照顧關懷據點等場所，昨天解封，鳳山五甲老人社區照顧關懷據點長輩們開心回到據點上課，和老同學又摟又抱，氣氛歡樂。志工們忙著為長輩量體溫、量血壓，提醒長輩口罩要戴好，防疫措施還是不能鬆懈。衛生局長林立人與社會局長黃淵源，也向長輩們問好，提醒防疫事項。

85歲阿嬤吳綺尼說，接到電話通知上課，她還不敢置信的問「真的嗎？」74歲阿公卓振臣說，防疫期間無法上課，內心有些失落，只能在家看電視打發時間，在市場遇到鄰居也會多聊一些。

韓國瑜發送長輩午餐便當，他表示，高雄市有328個據點關懷老人，這些時間大家無法到關懷據點走走，少了呷飯、開講、跳舞的快樂時間，兩個多月來長輩可能會有些鬱卒，無法和老朋友逗陣。但疫情實在太嚴重，台灣的防疫雖然很好，但外國疫情很可怕，所以市府是一步步來恢復。

社會局表示，社區照顧關懷據點是社區長輩最佳去處，希望大家在據點上課注意防疫措施外，也要注意個人的身體健康，也歡迎有興趣的長輩加入，民眾若有社區照顧關懷據點的相關問題，可洽詢長青綜合服務中心07-7710055轉教保課，或上高雄市政府社會局長青綜合服務中心網站「社區照顧關懷據點專區」查詢。

高雄市政府宣布100人以下的部分公共場域解封，市長韓國瑜（中）到鳳山五甲老人社區照顧關懷據點探訪長輩們。記者徐如宜／攝影
高雄市政府宣布100人以下的部分公共場域解封，市長韓國瑜（中）到鳳山五甲老人社區照顧關懷據點探訪長輩們。記者徐如宜／攝影
高雄市長韓國瑜（右二）與鳳山五甲老人社區照顧關懷據點的長輩們，一起跳健康舞。記者徐如宜／攝影
高雄市長韓國瑜（右二）與鳳山五甲老人社區照顧關懷據點的長輩們，一起跳健康舞。記者徐如宜／攝影
高雄市長韓國瑜發送午餐便當給鳳山五甲老人社區照顧關懷據點的長輩們。記者徐如宜／攝影
高雄市長韓國瑜發送午餐便當給鳳山五甲老人社區照顧關懷據點的長輩們。記者徐如宜／攝影
高雄市長韓國瑜發送午餐便當給鳳山五甲老人社區照顧關懷據點的長輩們。記者徐如宜／攝影
高雄市長韓國瑜發送午餐便當給鳳山五甲老人社區照顧關懷據點的長輩們。記者徐如宜／攝影

高雄市 疫情 韓國瑜

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