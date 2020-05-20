大陸翔安機場與金門多近？長者：以前雞鳴聲可聞

近期有網友PO出一張興建中的廈門翔安機場與官澳海堤「近在咫尺」的的照片，引起民眾高度關切，網友質疑是「侵門踏戶」蓋到金門岸邊，對此，現年75歲的前議員張光海表示，官澳海堤距離大陸小嶝島很近，早期甚至小嶝島上的清晨雞鳴聲，他們村莊都聽得到；如果天氣好，島上的建築物，還可以一覽無遺。攝影好手則說，那張照片是用長鏡頭拍攝，才有壓縮感，實際上還是有段距離。

記者今天實地走訪官澳海堤，因天候不佳，海岸線有薄霧，無法用肉眼看到翔安機場；對此，居住在官澳張光海表示，他在去年的6月曾經親自過去看，一路從大嶝、小嶝到翔安機場，他說，金門與當地很有淵源，小嶝、大嶝與角嶼在大陸稱為「英雄三島」，在日據時代，金門縣政府還曾經遷到大嶝島上。

張光海透露，與馬山距離最近的是角嶼島，滿朝時兩地相距2300公尺，退潮僅剩1800公尺，在民國68年，馬山連長林毅夫就是從馬山游到角嶼，但老一輩都說，但海中傳說有海流暗溝，稍有不慎恐將滅頂。

他說，官澳海堤距翔安國際機場大概約6公里左右，對於大陸的新機場即將啟用，張光海表示，村民正反意見都有，有人認為，翔安機場未來將是大陸的第二大機場，龐大的飛機起降量，恐會帶來噪音問題，嚴重影響原本安寧的村莊；但也有人認為，如果官澳國際遊艇碼頭可以啟用，未來官澳到大陸會更方便，也會帶動東半島的經濟發展。

古多利咖啡店老闆楊建新說，他有時候晚上到海堤附近運動，都可以清楚看到翔安機場的飛機起降，真的很美，但他認為，官澳跟翔安機場應該相距有1-20公里，只是退潮時感覺很近，覺得走路就可以到。他認為，金門4月常有「霧鎖金門」，如果往後霧季，可以在廈門起降，再坐車回金門，就可以解決很多問題，但前提是沒有政治因素與不影響國家安全下。