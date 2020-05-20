快訊

40歲羅志祥自稱男孩道歉 一張圖被抓包又說謊

520傳達我愛你 澎湖澎澄飯店點亮大愛心

中央社 / 澎湖縣20日電

今天是520，澎湖澎澄飯店晚間點亮一顆大愛心，除了慶祝表達「我愛你」之意，更為第一線防疫人員，獻上祝福，傳達「有你們真好」。

澎澄飯店表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，自今年初爆發以來，疫情延燒全球，引發國人恐慌，除了在4月19日晚間試點「愛台」字樣，也曾在宣布零確診的日子與母親節點亮「愛心」，期盼天佑台灣，疫情早日遠離。

位於馬公第三漁港區的澎澄飯店，2年前開始營運，是澎湖目前最新的觀光飯店，去年情人節時首度點亮「大愛心」之後，今年也多次點燈，晚間配合文化總會活動，利用3至12樓的客房和大樓兩側，分別排出一個「520大愛心」，來表達我愛你之意，在夜空中格外引人注目。

愛心 疫情 澎湖

延伸閱讀

澎湖縣鸞書文獻 登台灣世界記憶國家名錄

澎湖療癒美景新北就有！北海岸「九孔池」賞清澈海景，還有駱駝峰一起入鏡

零確診感謝防疫人員 麗寶摩天輪和福容飯店夜空點燈

久等了！2020「澎湖國際海上花火節」7/6登場，全新聯名迪士尼漫威之夜必看

相關新聞

高市新聞局長鄭照新 再怎麼對立也別拿市民福祉開刀

高雄市民政局長曹桓榮日前傳Line呼籲罷韓不去投票但要監票，遭批評違反行政中立，高雄地檢署已證實分案調查。高雄市新聞局長...

影／高雄金芭黎舞廳復業 謝絕罹病舞客光顧

高雄金芭黎舞廳今年1月因傳出舞客確診新冠肺炎，曾被迫停業3天消毒，4月9日再因中央流行疫情指揮中心限制舞廳營業再停業，直...

大陸翔安機場與金門多近？長者：以前雞鳴聲可聞

近期有網友PO出一張興建中的廈門翔安機場與官澳海堤「近在咫尺」的的照片，引起民眾高度關切，網友質疑是「侵門踏戶」蓋到金門...

影／新冠疫情趨緩開放舞廳復業 高市府突檢舞廳

因應新冠肺炎防疫措施，中央疫情指揮中心禁止舞廳等八大行業營業，事隔38天，疫情趨緩，高雄市政府昨天宣布開放舞廳等八大行業...

765對想婚！高雄520登記創歷年新高

2020年5月20日，諧音是愛你愛你我愛你，不少新人選這天完婚，好記也難忘。高雄市預約登記有348對，加上現場直接洽辦者...

520結婚夯「愛你愛你我愛你」 屏東市有63對登記結婚

每年5月20日因諧音「我愛你」，成為許多新人選定登記結婚的日子，今年逢2020年與5月20日恰好組成諧音「愛你愛你我愛你...

「總統故鄉」美麗和哀愁 小英就職村民點滴在心頭

今天是蔡英文總統第2任就職日，遠在屏東縣楓港家鄉鄉親在小英祖厝廣場唱民謠、吃湯圓遙寄祝福，期盼連任的台灣首位女總統帶領台...

金門推新遊程搶客 帶遊客「日遊瓊林、夜遊水頭」

因應疫情逐漸減緩，為了吸引更多旅客來金門旅遊，感受不一樣的金門，繼推出「夜遊後浦小鎮」遊程後，縣府今天表示，規劃增闢「日...

韓國瑜推藝文紓困 6月起高雄文化場館平日免費假日優惠

高雄市長韓國瑜今天主持藝文紓困記者會，請相關局處針對文化創意產業提出妥善規畫。文化局長林思伶表示，繼推出場租優惠、創造演...

綠批為反罷寄文宣宣傳 高市府駁斥：是防疫宣導

民進黨高雄市議員邱俊憲上午質詢爆料說，市府打算透過戶所取得家戶資料，對家戶寄送市政宣傳品，質疑違反行政中立及個資法，呼籲...

嘉義觀止飯店為醫護加油 推0元住宿專案

交通部觀光局日前宣布即日起至6月底，執行防疫的醫事人員到旅宿業住宿，每房每日最高折抵1500元。嘉義觀止飯店也因應政策推...

刺激經濟買氣 高市推發票抽獎、抵用券、飯店優惠

高雄市議會今財政部門質詢，不少議員關心紓困、振興議題，經發局長伏和中說，將推發票抽獎、抵用券、飯店優惠等，並針對產業利息...

熱門新聞

莫非定律發威？彰化縣恢復國一新生入學編班測驗

桃園市第2座社宅「八德一號」要來了 租金4700元起跳

房仲廣告賣凶宅「不是很凶不用怕」 另類行銷掀熱議

下雨天老翁淋雨推車 鹿港2高中學生幫撐傘推車暖爆了

擬排除第4順位入學 挨批：乾脆說沒錢買房不要住竹北

公路殺手路樹壓死人 林業專家：淺根行道樹該移就移

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。