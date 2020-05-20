520傳達我愛你 澎湖澎澄飯店點亮大愛心

今天是520，澎湖澎澄飯店晚間點亮一顆大愛心，除了慶祝表達「我愛你」之意，更為第一線防疫人員，獻上祝福，傳達「有你們真好」。

澎澄飯店表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，自今年初爆發以來，疫情延燒全球，引發國人恐慌，除了在4月19日晚間試點「愛台」字樣，也曾在宣布零確診的日子與母親節點亮「愛心」，期盼天佑台灣，疫情早日遠離。

位於馬公第三漁港區的澎澄飯店，2年前開始營運，是澎湖目前最新的觀光飯店，去年情人節時首度點亮「大愛心」之後，今年也多次點燈，晚間配合文化總會活動，利用3至12樓的客房和大樓兩側，分別排出一個「520大愛心」，來表達我愛你之意，在夜空中格外引人注目。