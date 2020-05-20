765對想婚！高雄520登記創歷年新高
2020年5月20日，諧音是愛你愛你我愛你，不少新人選這天完婚，好記也難忘。高雄市預約登記有348對，加上現場直接洽辦者，共有765對新人完成登記，遠超越去年的330對，創歷年新高。
高雄市民政局戶籍行政科長楊進祿說，今天各行政區戶政事所都相當忙碌，規模大的戶所，櫃檯從早到晚，忙著受理市民辦結婚登記，也同沾喜氣。農民曆上，518、519日子比520更好，高雄市三民區戶政事務所主任歐敏信說，2020年5月20日諧音太難得，見證新人結為連理，同仁今年雖忙，卻忙得很帶勁。
高雄市政府準備「愛的方巾」當紀念小禮，上面寫「高興有老公、雄愛是老婆」，融入高雄城市名，別具巧思，各戶政事務所紛紛加碼結婚禮物，獻上滿滿祝福。民政局副局長陳淑芳準備古早味喜餅送新人，不忘叮嚀，吃過甜甜的喜餅，要記得永遠為對方說好話，感情才能長久。
高雄市三民區戶政事務所精心布置拍照牆，播放喜氣音樂，增添浪漫氣氛。32歲施俊漢大夜班一結束，迫不及待和交往4年的女友盧貞君趕到戶所辦登記，兩人不時深情對望，濃情密意藏不住。考量疫情，宴客將延後舉行。
32歲蕭瑋民是高醫大學士後醫學系4年級學生，美嬌娘陳增瑜是安親班老師，小倆口相識過程很有趣，6年前在台中逛市集時，突來一場大雨，兩人在同一空間躲雨，「當下看對眼，就來電了」，一切都是緣分的作用。
高雄仁武戶政事務今天也喜氣洋洋，陳姓男子和另一半國小念同校，國中念同班，大學時相戀，7年前訂婚，相偕到澳洲打工遊學，愛情長跑多年，感情堅定。小倆口說，2020520這組數字，一輩子就碰這麼一次，決定登記結婚留住浪漫時刻。
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