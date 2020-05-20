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高市新聞局長鄭照新 再怎麼對立也別拿市民福祉開刀
高雄市民政局長曹桓榮日前傳Line呼籲罷韓不去投票但要監票，遭批評違反行政中立，高雄地檢署已證實分案調查。高雄市新聞局長鄭照新對檢方的超高效率感到訝異，但強調高市府依法行政的作為都經得起檢驗，他同時呼籲，政治再怎麼對立，也別凡事扯上罷韓 ，拿高雄市民的福祉開刀。
鄭照新今午參加高市府防疫及防汛整備會議後，針對民政局長曹桓榮傳LINE呼籲罷韓不投票，遭雄檢分案偵辦一事作出說明。他並說，相信高市府保持依法行政的作為，都是禁得起檢驗。希望不要成為一種政治效應，拿來利用操作的一種工具。
鄭同時也針對議員質詢時未針對市政，將市府任何作為都扯上反罷韓，回批是不健康的心態。
鄭說，之前韓市長給市民的信件是希望提高大家的防疫意識，重視登革熱的防治，所推出的「向市民報告」則是宣達這一年半以來市府的作為與成績。遺憾的是，「有人」對市政的推廣一定都會與政治運動扯上關係，彷彿害怕高市府政績被知道，就有礙政治運動的推行，這不是一個健康的心態。
「就算政治再怎麼對立，也不能拿高雄市民的福祉來開刀」，鄭照新說，政治再怎麼對立，也不能變成反疫情防治、反登革熱防治、反紓困、反振興，站在高雄市民的對立面。最近高市府一連串防疫行動都被說成是反罷免，紓困振興也被說成反罷免，推廣市政也被說成反罷免，難道要讓紓困無法執行下去，才符合這些人的利益嗎？
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