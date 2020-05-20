新設旅行社疫情紓困不准 立委蘇震清為業者討公道

立委蘇震清最近接獲旅行社業陳情，指4月16日發布的「交通部觀光局補貼旅行業營運及薪資費用實施要點」，因補貼對象僅限今年1月31日前成立的業者，致新設立的業者被排除在外，在無法出團卻要負擔公司開銷窘況下，莫不叫苦連天；蘇今天在立法院質詢交通部次長祈文中時，要求政府檢討補救，勿讓新設旅行社撐不下去。

蘇震清說，觀光局補貼旅行業者的實施要點提到，補貼對象僅限於「109年1月31日前成立之業者」，造成5家新設立旅行社被排除在外，因無法申請補貼，5月31日前又不得組團出國，以致還沒營運卻得負擔必要的成本；且這5家公司都是今年2月「申請通過」的旅行社，也就是說，應該從1月就去申請設立，在跑流程、等審查期間，沒想到不巧碰上疫情爆發。

他說，觀光運輸產業本就是受到肺炎疫情衝擊重大的產業，需要政府扶助振興，相較於經濟部針對商業服務業的薪資補貼及營運資金補貼辦法，觀光局這項補助方案似有檢討空間；紓困政策應做滾動式檢討修正，行政機關也要將心比心、設身處地，才能真正幫助到產業，並讓人民感受到政府的政策美意。