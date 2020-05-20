老頑童歌舞劇團像支魔法棒 暮氣沈沈長者變活力四射

屏東縣南部沿海的佳冬鄉石光村，因青壯人口流失，原是暮氣沈沈的高齡農村社區，受村長母親劉金亭投入長者關懷據點的熱情感染，社工系畢業的陳宣丞返鄉當助手，為讓老人家擁有服務社會的更大動力和被需要感，8年前組成「老頑童歌舞劇團」，不僅是公益活動和表演場合的「歡笑製造機」，還攻進台北小巨蛋，劇團成了讓長者活力四射的「魔法棒」。

「老人家從來就不是社會和家庭的負擔，藉由劇團讓他們重新演繹人生、找到生活目標和歡樂，甚至投入社會公益！」36歲的陳宣丞說，劇團成員維持在20多人，年齡65至80多歲間，有人未加入前有憂鬱症，有人有健康問題，加入劇團後，不僅個性變開朗、健康又有自信，臉上笑容也多了，前年攻上台北小巨蛋，還常到養老院、安養中心公益表演。

他說，母親劉金亭13年前號召志開設石光關懷據點，照顧來自不同村莊的老人，指導運動、跳舞、練習寫字算數和辦成長講座，他發現長輩找不到生活重心，發想創立「老頑童歌舞劇團」，由長輩自主學習寫劇本、分組編舞，目的也是讓長者多動動；劇碼除了長輩分享自己的生命故事，包括佳冬消失的戲院、茶室故事，同時行銷佳冬的西瓜、蓮霧、石斑魚農特色。