520結婚夯「愛你愛你我愛你」 屏東市有63對登記結婚
每年5月20日因諧音「我愛你」，成為許多新人選定登記結婚的日子，今年逢2020年與5月20日恰好組成諧音「愛你愛你我愛你」，意義特殊。屏東戶政事務所內以「Yes I do！」布置讓新人拍照，潮州鎮公所也推出限量520組「潮州有囍 百年好合」一卡通對卡，獻上祝福。
屏東市石姓男子、陳姓女子交往3年多，小倆口笑說「剛好今天有空」，就選這天到屏東市戶政事務所登記。
屏東市戶政事務所統計，至今天下午4時，已有63對新人登記結婚，其中有一對是同性結婚。
潮州鎮公所鎮人員以插畫繪製擬人化「喵．新人」，分為男左女右，以新郎「潮州有囍．百年好合」與新娘「百年好合．潮州有囍」等設計巧思，為今年在潮州鎮登記結婚的新人獻上祝福。
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