原擬寄給戶長一封信 高市府：為防疫勿政治鬥爭

民進黨高雄市議員康裕成質疑市長韓國瑜擬動用行政資源寄發「市長給戶長的一封信」違反行政中立，市府回應4月構想原擬提醒市民防疫，但後來疫情趨緩並未寄發，籲勿政治鬥爭。

民進黨市議員邱俊憲今天在議會財經部門業務質詢指出，收到基層反映，市府擬寄送一張「市長給戶長的一封信」，民眾擔心相關信件會導致個資外流等。他質詢財政局長李樑堅市府是否有相關計畫等。

李樑堅答詢他主管歲入，歲出並不了解，被問到市府打算對家戶送市政宣傳資料是否合適？他認為市政績效讓民眾了解是合理的事。邱俊憲促他轉達韓國瑜勿違反行政中立。

康裕成也在臉書Facebook貼文指出，要寄「市長給戶長的一封信」，沒有戶長資料怎麼寄、沒收件人怎麼寫，質疑市府是否又要動用行政資源。她說，5月22日起就是法定罷免期間，市府這麼做是否違法。

市府新聞局回應，信件是4月中的構想，當時因2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）來勢洶洶，加上韓國瑜也擔心接下來的登革熱疫情，單純想從市長的關懷角度提醒市民做足防疫準備及防範登革熱，後來因為疫情趨緩，信件沒有發出；沒想到信件被有心人士拿出來操作，呼籲議員協助廣發防疫宣傳並勿搞政治鬥爭。

中選會已公告5月22日到6月5日是罷免活動期間，可以從事宣傳，時間從上午7時到晚上10時。