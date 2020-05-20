快訊

好消息！許銘春鬆口：勞保年金改革版本將提高撥補額度

美國佛州又有戰機墜毀 5天內第二起

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「總統故鄉」美麗和哀愁 小英就職村民點滴在心頭

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
今天是蔡英文第2任就職日，遠在屏東縣楓港家鄉鄉親在小英祖厝廣場唱民謠、吃湯圓遙寄祝福，期盼連任的台灣首位女總統帶領台灣走向更好的未來。記者潘欣中／攝影
今天是蔡英文第2任就職日，遠在屏東縣楓港家鄉鄉親在小英祖厝廣場唱民謠、吃湯圓遙寄祝福，期盼連任的台灣首位女總統帶領台灣走向更好的未來。記者潘欣中／攝影

今天是蔡英文總統第2任就職日，遠在屏東縣楓港家鄉鄉親在小英祖厝廣場唱民謠、吃湯圓遙寄祝福，期盼連任的台灣首位女總統帶領台灣走向更好的未來；4年過去了，小英祖厝朝聖熱已消褪，青壯年人口不斷流失、高齡化的現象難解，老街巷道依舊冷清，「總統故鄉」的美麗和哀愁，村民點滴在心頭，也盼蔡英文能給家鄉多一點關愛眼神。

蔡英文首任就職時，她遠在4百多公里外的屏東枋山鄉楓港家鄉像過年般熱鬧，家族成員還在祖厝廣場請眾人吃湯圓；4年後的今天，30多名鄉親在祖厝廣場前彈奏月琴，用在地最具文化代表性的楓港小調，以閩南語唱出社區展協會執行黃隆獻寫下的「楓港本是好所在，出有英文好人才，學問智能攏麥醜，帶領台灣好將來」，楓港國小民謠隊稍後也加入合唱。

蔡英文的堂嫂黃卉芝、侄子蔡義豐等多位家族成員到場，與鄉親分享甜湯圓；楓港郷親說，這場堪稱世紀性的超級防疫戰爭，小英帶領團隊打得很漂亮，獲世界各國一致讚賞，鄉親備感榮耀，驕傲感油然而生，期盼下任帶領台灣走向更好的未來；也盼能給家鄉多一點關愛的眼神，除了過年返鄉發總充紅包，還是希望多回家鄉與鄉親話家常。。

台灣誕生首位女性總統蔡英文，遠在400多公里外的故鄉屏東縣枋山鄉楓港，一夕間變成名氣響亮的總統故鄉，位於善餘村傳統市場小巷旁的兩層樓磚造透天祖厝，門口掛上在地德隆宮贈送的「蔡總統祖厝」牌匾，社區張掛總統祖厝的旅遊指引線，鄉公所特地開闢停車場，首任引發祖厝觀光熱潮，隔年熱潮開始消褪，到現在都只有零星遊客。

黃隆獻說，楓港鄉親也沒給總統漏氣，老人關懷據點、數位機會教育中心和全國唯一的伯勞鳥生態展示館，都辦的有聲有色且獲獎不斷；善餘村長林智惠說，總統故鄉人口老化和產業結構有關，當地以農漁業為主，青年返鄉意願低落，祖厝帶不起旅遊，「非老即少」現象愈來愈嚴重，這也是鄉親在驕傲感之外的哀與愁。

今天是蔡英文第2任就職日，遠在屏東縣楓港家鄉鄉親在小英祖厝廣場唱民謠、吃湯圓遙寄祝福，期盼連任的台灣首位女總統帶領台灣走向更好的未來。記者潘欣中／攝影
今天是蔡英文第2任就職日，遠在屏東縣楓港家鄉鄉親在小英祖厝廣場唱民謠、吃湯圓遙寄祝福，期盼連任的台灣首位女總統帶領台灣走向更好的未來。記者潘欣中／攝影
今天是蔡英文第2任就職日，遠在屏東縣楓港家鄉鄉親在小英祖厝廣場唱民謠、吃湯圓遙寄祝福，期盼連任的台灣首位女總統帶領台灣走向更好的未來。記者潘欣中／攝影
今天是蔡英文第2任就職日，遠在屏東縣楓港家鄉鄉親在小英祖厝廣場唱民謠、吃湯圓遙寄祝福，期盼連任的台灣首位女總統帶領台灣走向更好的未來。記者潘欣中／攝影

蔡英文 屏東縣 戰爭

延伸閱讀

只當1949後的中華民國總統 蔡英文要怎麼團結？

蔡總統演說未提九二會談 陳明通：歷史已翻過一頁

蔡英文放手一搏 憲改拚歷史定位

第五次擔任黨主席 蔡英文：籲支持者入黨

相關新聞

影／高雄金芭黎舞廳復業 謝絕罹病舞客光顧

高雄金芭黎舞廳今年1月因傳出舞客確診新冠肺炎，曾被迫停業3天消毒，4月9日再因中央流行疫情指揮中心限制舞廳營業再停業，直...

520結婚夯「愛你愛你我愛你」 屏東市有63對登記結婚

每年5月20日因諧音「我愛你」，成為許多新人選定登記結婚的日子，今年逢2020年與5月20日恰好組成諧音「愛你愛你我愛你...

「總統故鄉」美麗和哀愁 小英就職村民點滴在心頭

今天是蔡英文總統第2任就職日，遠在屏東縣楓港家鄉鄉親在小英祖厝廣場唱民謠、吃湯圓遙寄祝福，期盼連任的台灣首位女總統帶領台...

金門推新遊程搶客 帶遊客「日遊瓊林、夜遊水頭」

因應疫情逐漸減緩，為了吸引更多旅客來金門旅遊，感受不一樣的金門，繼推出「夜遊後浦小鎮」遊程後，縣府今天表示，規劃增闢「日...

韓國瑜推藝文紓困 6月起高雄文化場館平日免費假日優惠

高雄市長韓國瑜今天主持藝文紓困記者會，請相關局處針對文化創意產業提出妥善規畫。文化局長林思伶表示，繼推出場租優惠、創造演...

綠批為反罷寄文宣宣傳 高市府駁斥：是防疫宣導

民進黨高雄市議員邱俊憲上午質詢爆料說，市府打算透過戶所取得家戶資料，對家戶寄送市政宣傳品，質疑違反行政中立及個資法，呼籲...

嘉義觀止飯店為醫護加油 推0元住宿專案

交通部觀光局日前宣布即日起至6月底，執行防疫的醫事人員到旅宿業住宿，每房每日最高折抵1500元。嘉義觀止飯店也因應政策推...

刺激經濟買氣 高市推發票抽獎、抵用券、飯店優惠

高雄市議會今財政部門質詢，不少議員關心紓困、振興議題，經發局長伏和中說，將推發票抽獎、抵用券、飯店優惠等，並針對產業利息...

影／2020520一生僅一次 高市近400對新人互許終身

「2020.5.20」（諧音：愛你愛妳我愛妳）這組數字一生只會碰上這麼一次，衝著這個愛的魔力，國小即相識的陳先生與劉小姐...

批市府送文宣宣傳市政 邱俊憲籲檢調主動介入調查違法

民進黨高雄市議員邱俊憲上午質詢爆料說，市府打算透過戶所取得家戶資料，對家戶寄送市政宣傳品，質疑違反行政中立及個資法，呼籲...

老人關懷據點解封 高雄長輩開心上課樂透了！

疫情趨緩，關閉2個月的高雄市社區照顧關懷據點等場所今天起解封，長輩們開心回到據點上課，和老同學又摟又抱，氣氛歡樂。志工們...

台南市測速照相前三名路口公布 提醒大家別荷包失血

台南市道路測速照相機拍照成果前三名是哪個路段？台南市警察局交通大隊上午在議會公布，第一名是龍崎區182縣道上，去年全年的...

熱門新聞

國民黨美魔女議員 犀利質詢胸前洩春光

廈門新機場僅離金門6公里！ 當地鄉親曝「誇張近照」

莫非定律發威？彰化縣恢復國一新生入學編班測驗

今天全國降雨量前5名全落在雲林 台西鄉名列第一

台南今10處傳積水 水利局提醒當心明凌晨強降雨

桃園市第2座社宅「八德一號」要來了 租金4700元起跳

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。