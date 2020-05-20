「總統故鄉」美麗和哀愁 小英就職村民點滴在心頭

今天是蔡英文總統第2任就職日，遠在屏東縣楓港家鄉鄉親在小英祖厝廣場唱民謠、吃湯圓遙寄祝福，期盼連任的台灣首位女總統帶領台灣走向更好的未來；4年過去了，小英祖厝朝聖熱已消褪，青壯年人口不斷流失、高齡化的現象難解，老街巷道依舊冷清，「總統故鄉」的美麗和哀愁，村民點滴在心頭，也盼蔡英文能給家鄉多一點關愛眼神。

蔡英文首任就職時，她遠在4百多公里外的屏東枋山鄉楓港家鄉像過年般熱鬧，家族成員還在祖厝廣場請眾人吃湯圓；4年後的今天，30多名鄉親在祖厝廣場前彈奏月琴，用在地最具文化代表性的楓港小調，以閩南語唱出社區展協會執行黃隆獻寫下的「楓港本是好所在，出有英文好人才，學問智能攏麥醜，帶領台灣好將來」，楓港國小民謠隊稍後也加入合唱。

蔡英文的堂嫂黃卉芝、侄子蔡義豐等多位家族成員到場，與鄉親分享甜湯圓；楓港郷親說，這場堪稱世紀性的超級防疫戰爭，小英帶領團隊打得很漂亮，獲世界各國一致讚賞，鄉親備感榮耀，驕傲感油然而生，期盼下任帶領台灣走向更好的未來；也盼能給家鄉多一點關愛的眼神，除了過年返鄉發總充紅包，還是希望多回家鄉與鄉親話家常。。

台灣誕生首位女性總統蔡英文，遠在400多公里外的故鄉屏東縣枋山鄉楓港，一夕間變成名氣響亮的總統故鄉，位於善餘村傳統市場小巷旁的兩層樓磚造透天祖厝，門口掛上在地德隆宮贈送的「蔡總統祖厝」牌匾，社區張掛總統祖厝的旅遊指引線，鄉公所特地開闢停車場，首任引發祖厝觀光熱潮，隔年熱潮開始消褪，到現在都只有零星遊客。