影／高雄金芭黎舞廳復業 謝絕罹病舞客光顧

高雄金芭黎舞廳今年1月因傳出舞客確診新冠肺炎，曾被迫停業3天消毒，4月9日再因中央流行疫情指揮中心限制舞廳營業再停業，直到各地舞廳陸續復業，金芭黎舞廳也在昨天高雄市政府宣布開放舞廳營業後，今天下午復業。不過，1名自稱要去捧朋友場的女子，剛進入舞廳大門，工作人員就謝絕她光顧。

今年1月21日1名台商自大陸武漢回台，後來確診新冠肺炎，防疫單位發覺他曾到高雄金芭黎舞廳跳茶舞，事後舞姐因身體不適，才發覺這名台商從武漢回台，防疫單位認為台商隱瞞接觸史，對他開罰，金芭黎舞廳也被迫停業3天消毒，但後來疫情擴散，4月9日中央防疫指揮中心才宣布各地舞廳須停業。

最近疫情趨緩，各縣市陸續開放舞廳復業，因高雄市政府昨天宣布舞廳可復業，金芭黎舞廳今天立即復業，從今天下午2點的茶舞就開始營業。不過，全場可容納862人，下午復業後半小時，進場人數僅13人。

業者在門號以豎立紅紙字版，要求顧客遵守實名制、量體溫、噴酒精、戴口罩、保持社交距離、舞客全程戴口罩等規定。