快訊

好消息！許銘春鬆口：勞保年金改革版本將提高撥補額度

美國佛州又有戰機墜毀 5天內第二起

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／高雄金芭黎舞廳復業 謝絕罹病舞客光顧

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導
高雄金芭黎舞廳今天下午自茶舞時間開始復業，但舞客人數不多。記者林保光／攝影
高雄金芭黎舞廳今天下午自茶舞時間開始復業，但舞客人數不多。記者林保光／攝影

高雄金芭黎舞廳今年1月因傳出舞客確診新冠肺炎，曾被迫停業3天消毒，4月9日再因中央流行疫情指揮中心限制舞廳營業再停業，直到各地舞廳陸續復業，金芭黎舞廳也在昨天高雄市政府宣布開放舞廳營業後，今天下午復業。不過，1名自稱要去捧朋友場的女子，剛進入舞廳大門，工作人員就謝絕她光顧。

今年1月21日1名台商自大陸武漢回台，後來確診新冠肺炎，防疫單位發覺他曾到高雄金芭黎舞廳跳茶舞，事後舞姐因身體不適，才發覺這名台商從武漢回台，防疫單位認為台商隱瞞接觸史，對他開罰，金芭黎舞廳也被迫停業3天消毒，但後來疫情擴散，4月9日中央防疫指揮中心才宣布各地舞廳須停業。

最近疫情趨緩，各縣市陸續開放舞廳復業，因高雄市政府昨天宣布舞廳可復業，金芭黎舞廳今天立即復業，從今天下午2點的茶舞就開始營業。不過，全場可容納862人，下午復業後半小時，進場人數僅13人。

業者在門號以豎立紅紙字版，要求顧客遵守實名制、量體溫、噴酒精、戴口罩、保持社交距離、舞客全程戴口罩等規定。

今天下午2點30分左右，1名自稱罹癌的女子，帶著尿袋要入場光顧，但一進門口就被舞廳工作人員攔下，謝絕她光顧。這名女子稱，是趁著開放後第一天，要去捧大班朋友的場，不知為什麼不讓她進場，工作人員說今天還沒營業。舞廳工作人員謝絕受訪。

新冠肺炎疫情趨緩，高雄舞廳開放復業，1名女子到金芭黎舞廳，被工作人員謝絕入場。記者林保光／攝影
新冠肺炎疫情趨緩，高雄舞廳開放復業，1名女子到金芭黎舞廳，被工作人員謝絕入場。記者林保光／攝影
高雄金芭黎舞廳今天下午自茶舞時間開始復業，但舞客人數不多。記者林保光／攝影
高雄金芭黎舞廳今天下午自茶舞時間開始復業，但舞客人數不多。記者林保光／攝影

新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

酒店沒復業 台中傳3名女公關生活困頓尋短

新北稱酒店實名制難落實 陳時中：做好社交距離就能開

高雄市4原則允八大行業復業 違者複查未過停業1個月

北市酒店最快周四復業 陳時中祝成功

相關新聞

影／高雄金芭黎舞廳復業 謝絕罹病舞客光顧

高雄金芭黎舞廳今年1月因傳出舞客確診新冠肺炎，曾被迫停業3天消毒，4月9日再因中央流行疫情指揮中心限制舞廳營業再停業，直...

520結婚夯「愛你愛你我愛你」 屏東市有63對登記結婚

每年5月20日因諧音「我愛你」，成為許多新人選定登記結婚的日子，今年逢2020年與5月20日恰好組成諧音「愛你愛你我愛你...

「總統故鄉」美麗和哀愁 小英就職村民點滴在心頭

今天是蔡英文總統第2任就職日，遠在屏東縣楓港家鄉鄉親在小英祖厝廣場唱民謠、吃湯圓遙寄祝福，期盼連任的台灣首位女總統帶領台...

金門推新遊程搶客 帶遊客「日遊瓊林、夜遊水頭」

因應疫情逐漸減緩，為了吸引更多旅客來金門旅遊，感受不一樣的金門，繼推出「夜遊後浦小鎮」遊程後，縣府今天表示，規劃增闢「日...

韓國瑜推藝文紓困 6月起高雄文化場館平日免費假日優惠

高雄市長韓國瑜今天主持藝文紓困記者會，請相關局處針對文化創意產業提出妥善規畫。文化局長林思伶表示，繼推出場租優惠、創造演...

綠批為反罷寄文宣宣傳 高市府駁斥：是防疫宣導

民進黨高雄市議員邱俊憲上午質詢爆料說，市府打算透過戶所取得家戶資料，對家戶寄送市政宣傳品，質疑違反行政中立及個資法，呼籲...

嘉義觀止飯店為醫護加油 推0元住宿專案

交通部觀光局日前宣布即日起至6月底，執行防疫的醫事人員到旅宿業住宿，每房每日最高折抵1500元。嘉義觀止飯店也因應政策推...

刺激經濟買氣 高市推發票抽獎、抵用券、飯店優惠

高雄市議會今財政部門質詢，不少議員關心紓困、振興議題，經發局長伏和中說，將推發票抽獎、抵用券、飯店優惠等，並針對產業利息...

影／2020520一生僅一次 高市近400對新人互許終身

「2020.5.20」（諧音：愛你愛妳我愛妳）這組數字一生只會碰上這麼一次，衝著這個愛的魔力，國小即相識的陳先生與劉小姐...

批市府送文宣宣傳市政 邱俊憲籲檢調主動介入調查違法

民進黨高雄市議員邱俊憲上午質詢爆料說，市府打算透過戶所取得家戶資料，對家戶寄送市政宣傳品，質疑違反行政中立及個資法，呼籲...

老人關懷據點解封 高雄長輩開心上課樂透了！

疫情趨緩，關閉2個月的高雄市社區照顧關懷據點等場所今天起解封，長輩們開心回到據點上課，和老同學又摟又抱，氣氛歡樂。志工們...

台南市測速照相前三名路口公布 提醒大家別荷包失血

台南市道路測速照相機拍照成果前三名是哪個路段？台南市警察局交通大隊上午在議會公布，第一名是龍崎區182縣道上，去年全年的...

熱門新聞

國民黨美魔女議員 犀利質詢胸前洩春光

廈門新機場僅離金門6公里！ 當地鄉親曝「誇張近照」

莫非定律發威？彰化縣恢復國一新生入學編班測驗

今天全國降雨量前5名全落在雲林 台西鄉名列第一

台南今10處傳積水 水利局提醒當心明凌晨強降雨

桃園市第2座社宅「八德一號」要來了 租金4700元起跳

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。