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影／高雄金芭黎舞廳復業 謝絕罹病舞客光顧
高雄金芭黎舞廳今年1月因傳出舞客確診新冠肺炎，曾被迫停業3天消毒，4月9日再因中央流行疫情指揮中心限制舞廳營業再停業，直到各地舞廳陸續復業，金芭黎舞廳也在昨天高雄市政府宣布開放舞廳營業後，今天下午復業。不過，1名自稱要去捧朋友場的女子，剛進入舞廳大門，工作人員就謝絕她光顧。
今年1月21日1名台商自大陸武漢回台，後來確診新冠肺炎，防疫單位發覺他曾到高雄金芭黎舞廳跳茶舞，事後舞姐因身體不適，才發覺這名台商從武漢回台，防疫單位認為台商隱瞞接觸史，對他開罰，金芭黎舞廳也被迫停業3天消毒，但後來疫情擴散，4月9日中央防疫指揮中心才宣布各地舞廳須停業。
最近疫情趨緩，各縣市陸續開放舞廳復業，因高雄市政府昨天宣布舞廳可復業，金芭黎舞廳今天立即復業，從今天下午2點的茶舞就開始營業。不過，全場可容納862人，下午復業後半小時，進場人數僅13人。
業者在門號以豎立紅紙字版，要求顧客遵守實名制、量體溫、噴酒精、戴口罩、保持社交距離、舞客全程戴口罩等規定。
今天下午2點30分左右，1名自稱罹癌的女子，帶著尿袋要入場光顧，但一進門口就被舞廳工作人員攔下，謝絕她光顧。這名女子稱，是趁著開放後第一天，要去捧大班朋友的場，不知為什麼不讓她進場，工作人員說今天還沒營業。舞廳工作人員謝絕受訪。
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