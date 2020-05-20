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金門推新遊程搶客 帶遊客「日遊瓊林、夜遊水頭」
因應疫情逐漸減緩，為了吸引更多旅客來金門旅遊，感受不一樣的金門，繼推出「夜遊後浦小鎮」遊程後，縣府今天表示，規劃增闢「日遊瓊林、夜遊水頭」導覽遊程，預計於6月開始試辦，屆時每週六、日下午、「夜遊水頭」遊程於每周五、六晚上進行免費導覽，各一場次，期能以在地文化為底蘊推廣行銷觀光，提供遊客多元選擇。
縣府觀光處表示，自民國97年推出夜遊後浦小鎮遊程，由專業導覽解說員進行免費導覽解說，吸引許多觀光客前來參加，後浦小鎮也於108年度榮獲「2019台灣城鎮品牌獎」，今年更榮獲交通部觀光局遴選30個經典小鎮殊榮，該遊程已逐漸成熟。
縣府預計於5月23日、24日、30日及31日進行人員培訓，培訓對象資格為符合本年度接受縣府派遣之解說人員，透過實地踩線、遊程規劃及考核制度，甄選優秀解說人員，提供遊客專業服務。遊程預計於6月開始試辦，「日遊瓊林」遊程於每週六、日下午、「夜遊水頭」遊程於每周五、六晚上進行免費導覽，各一場次，詳細時間及地點將另行公布。
觀光處進一步說明，此次新闢遊程受到瓊林社區發展協會、前水頭社區發展協會理事長支持，希望透過遊程帶來觀光人潮，並串連在地商家、旅館民宿及地區景點，以活絡地方產業並促進觀光發展。
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