馬祖辦東引軍事障礙越野賽 挑戰路跑與軍事關卡

為推廣馬祖各島運動觀光，連江縣政府8月在東引舉辦軍事主題的障礙越野賽。東引以戰地軍事坑道為特色，而路跑活動融入軍事障礙關卡凸顯馬祖戰地風情，今天開放報名。

國之北疆的東引以險峻地形景觀與戰地軍事坑道著名，2020東引軍事越野障礙賽融入在地特色，透過軍事障礙關卡凸顯馬祖戰地價值，並增加路跑的挑戰度和趣味性，如爬桿、高低槓、翻牆、高跳台、匍匐前進等500障礙賽相關活動，讓參賽者體驗軍事訓練氛圍。

越野賽路線會經過東引各項重點軍事設施與重要文化資產，包含忠誠門、具人文史蹟的安東坑道、三山據點、五百障礙場，仍受軍方管制的中柱坑道，及創建於1904年的國定古蹟東湧燈塔等。

路線中的安東坑道興建於1970年，歷盡艱辛開鑿山至海平面，每個槍砲口可欣賞奇岩異石與海景，內部如地下城市，也是賞鷗的絕佳地點。忠誠門曾為東引軍民必經的城門，興建於1974年，城樓兩側「崇法務實，勤勞儉樸」標語，反映東引戰地的歷史氛圍，城樓上的戰士雕像，則有一夫當關的氣勢。

2020東引軍事越野障礙賽將於8月1日至3日舉行，參賽類別依運動習慣分成一般入門到長距離跑，距離含3.5公里到16公里，可供民眾自由選擇挑戰程度，今天至6月14日可透過網路報名參賽。