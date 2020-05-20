高市4原則允八大行業復業 違者複查未過停業1個月

考量新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，高雄市今天起恢復八大行業營業，要求業者落實4原則，違反者以傳染病防治法裁處，如複查未改善，將被裁處停業1個月。

高市府衛生局長林立人今天於「防疫暨紓困振興」記者會後針對八大行業復業及管理做上述表示並指出，未嚴格要求梅花座。

他指出，上午8時起恢復八大行業營業，籲業者防疫不放鬆，配合保持室內1.5公尺的社交距離等，如果不配合將予開罰。

他要求業者落實4個防疫原則，即量測體溫、實名制、保持社交距離及清潔消毒等。被問到業者是否要採梅花座，林立人說，基本上不必戴口罩，如果無法達到室內1.5公尺的社交距離才要戴，所以不嚴格限制一定要梅花座或設隔板等。

他表示，經發局製作查檢表要求業者配合並接受查檢，如果業者無法達防疫4原則就會依違反傳染病防治法第36條及70條等裁罰；如複查未改善，違反情節重大，經發局會裁處停業1個月。