綠批為反罷寄文宣宣傳 高市府駁斥：是防疫宣導

民進黨高雄市議員邱俊憲上午質詢爆料說，市府打算透過戶所取得家戶資料，對家戶寄送市政宣傳品，質疑違反行政中立及個資法，呼籲檢調主動介入調查。但高市府回應表示，這是4月中的構想，內容是防疫宣導，後疫情趨緩就沒發出；希望特定團體不要凡事扯罷免，難道要市府不關心人民、讓市政空轉才開心？

邱俊憲今上午在議會質詢時說，市府用預算做文宣，並請戶所提供家戶資料，要對家戶寄送市政宣傳品，這是要反罷韓；他問財政局長李樑堅，這是否是因他建議韓要加強宣傳市政？有無違反個資法？

李樑堅說，他主管歲入，歲出是主計處控管。邱追問李，韓打算下令提供每戶資料大量寄送市政宣傳資料，覺得適合嗎？李樑堅說，他覺得市政績效要讓百姓知道，這是合理的事，像前朝也是積極把市政運作讓民眾知道。

邱俊憲說，韓打算用這樣方式侵害人民個人資料、違反行政中立，他要公開呼籲檢調主動介入調查。

對此，高雄市新聞局回應表示，這封「給市民朋友的一封信」是4月中的構想，因為當時新冠肺炎來勢洶洶，加上韓市長非常擔心接下來是登革熱好發季節，市長單純是想從高雄市大家長的關懷角度來提醒市民做足防疫準備、以及提前防範登革熱。

新聞局說，後來因為疫情趨緩，所以信件沒有發出，沒想到卻被有心人士拿出來操作，認為是動用市政資源進行宣傳。「高市府覺得這個觀點非常幽默，防疫本來就該宣傳不是嗎？何況這是與市民息息相關、與公共利益密不可分的一部分。希望特定團體不要凡事扯罷免，難道要市府不關心人民、讓市政空轉才開心？」

新聞局並呼籲轉PO此訊息的議員就烏龍爆料道歉，並希望議員可以協助廣發推廣防疫與登革熱防治，別搞政治鬥爭鬥到連防疫和登革熱都無所謂了。