快訊

商務人士來台鬆綁 居家檢疫縮為5至10天採自費篩檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠批為反罷寄文宣宣傳 高市府駁斥：是防疫宣導

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市府原要發給家戶「給市民朋友的一封信」，進行防疫宣導，但後來沒發出。圖／高市府提供
高雄市府原要發給家戶「給市民朋友的一封信」，進行防疫宣導，但後來沒發出。圖／高市府提供

民進黨高雄市議員邱俊憲上午質詢爆料說，市府打算透過戶所取得家戶資料，對家戶寄送市政宣傳品，質疑違反行政中立及個資法，呼籲檢調主動介入調查。但高市府回應表示，這是4月中的構想，內容是防疫宣導，後疫情趨緩就沒發出；希望特定團體不要凡事扯罷免，難道要市府不關心人民、讓市政空轉才開心？

邱俊憲今上午在議會質詢時說，市府用預算做文宣，並請戶所提供家戶資料，要對家戶寄送市政宣傳品，這是要反罷韓；他問財政局長李樑堅，這是否是因他建議韓要加強宣傳市政？有無違反個資法？

李樑堅說，他主管歲入，歲出是主計處控管。邱追問李，韓打算下令提供每戶資料大量寄送市政宣傳資料，覺得適合嗎？李樑堅說，他覺得市政績效要讓百姓知道，這是合理的事，像前朝也是積極把市政運作讓民眾知道。

邱俊憲說，韓打算用這樣方式侵害人民個人資料、違反行政中立，他要公開呼籲檢調主動介入調查。

對此，高雄市新聞局回應表示，這封「給市民朋友的一封信」是4月中的構想，因為當時新冠肺炎來勢洶洶，加上韓市長非常擔心接下來是登革熱好發季節，市長單純是想從高雄市大家長的關懷角度來提醒市民做足防疫準備、以及提前防範登革熱。

新聞局說，後來因為疫情趨緩，所以信件沒有發出，沒想到卻被有心人士拿出來操作，認為是動用市政資源進行宣傳。「高市府覺得這個觀點非常幽默，防疫本來就該宣傳不是嗎？何況這是與市民息息相關、與公共利益密不可分的一部分。希望特定團體不要凡事扯罷免，難道要市府不關心人民、讓市政空轉才開心？」

新聞局並呼籲轉PO此訊息的議員就烏龍爆料道歉，並希望議員可以協助廣發推廣防疫與登革熱防治，別搞政治鬥爭鬥到連防疫和登革熱都無所謂了。

登革熱 高雄市 疫情

延伸閱讀

高雄負債約3320億 李樑堅籲連任政府快修財畫法

刺激經濟買氣 高市推發票抽獎、抵用券、飯店優惠

批市府送文宣宣傳市政 邱俊憲籲檢調主動介入調查違法

在野議員聚焦罷免 韓國瑜：不談市政、都在扭曲抹黑

相關新聞

影／2020520一生僅一次 高市近400對新人互許終身

「2020.5.20」（諧音：愛你愛妳我愛妳）這組數字一生只會碰上這麼一次，衝著這個愛的魔力，國小即相識的陳先生與劉小姐...

金門推新遊程搶客 帶遊客「日遊瓊林、夜遊水頭」

因應疫情逐漸減緩，為了吸引更多旅客來金門旅遊，感受不一樣的金門，繼推出「夜遊後浦小鎮」遊程後，縣府今天表示，規劃增闢「日...

韓國瑜推藝文紓困 6月起高雄文化場館平日免費假日優惠

高雄市長韓國瑜今天主持藝文紓困記者會，請相關局處針對文化創意產業提出妥善規畫。文化局長林思伶表示，繼推出場租優惠、創造演...

綠批為反罷寄文宣宣傳 高市府駁斥：是防疫宣導

民進黨高雄市議員邱俊憲上午質詢爆料說，市府打算透過戶所取得家戶資料，對家戶寄送市政宣傳品，質疑違反行政中立及個資法，呼籲...

嘉義觀止飯店為醫護加油 推0元住宿專案

交通部觀光局日前宣布即日起至6月底，執行防疫的醫事人員到旅宿業住宿，每房每日最高折抵1500元。嘉義觀止飯店也因應政策推...

刺激經濟買氣 高市推發票抽獎、抵用券、飯店優惠

高雄市議會今財政部門質詢，不少議員關心紓困、振興議題，經發局長伏和中說，將推發票抽獎、抵用券、飯店優惠等，並針對產業利息...

批市府送文宣宣傳市政 邱俊憲籲檢調主動介入調查違法

民進黨高雄市議員邱俊憲上午質詢爆料說，市府打算透過戶所取得家戶資料，對家戶寄送市政宣傳品，質疑違反行政中立及個資法，呼籲...

老人關懷據點解封 高雄長輩開心上課樂透了！

疫情趨緩，關閉2個月的高雄市社區照顧關懷據點等場所今天起解封，長輩們開心回到據點上課，和老同學又摟又抱，氣氛歡樂。志工們...

台南市測速照相前三名路口公布 提醒大家別荷包失血

台南市道路測速照相機拍照成果前三名是哪個路段？台南市警察局交通大隊上午在議會公布，第一名是龍崎區182縣道上，去年全年的...

影／高雄中南客運營運23年驚傳5月底停業 法務經理說明

經營長達23年的高雄中南客運，驚傳5月底將停止營業，公司法務經理廖茂雄今早證實此事，指公司早在92年即積欠債務，十多年歷...

情定2020520 高雄新人登記獲愛的方巾

2020年5月20日，諧音是愛你愛你我愛你，不少新人選擇520這天當結婚登記日，好記也難忘。高雄市今天預約登記有348對...

中南客運5月底結束營業 業者提大量解僱計畫書解僱12人

中南汽車客運公司傳出將在5月31日結束營業，高雄市勞工局今天表示，5月初有收到中南客運的大量解僱計畫書，表示將解僱12名...

熱門新聞

國民黨美魔女議員 犀利質詢胸前洩春光

廈門新機場僅離金門6公里！ 當地鄉親曝「誇張近照」

竹市路口再添安全設施 Z字綠斑馬現身經國路

今天全國降雨量前5名全落在雲林 台西鄉名列第一

台南今10處傳積水 水利局提醒當心明凌晨強降雨

莫非定律發威？彰化縣恢復國一新生入學編班測驗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。