嘉義觀止飯店為醫護加油 推0元住宿專案

交通部觀光局日前宣布即日起至6月底，執行防疫的醫事人員到旅宿業住宿，每房每日最高折抵1500元。嘉義觀止飯店也因應政策推出「醫護一線，挺你無限零元住宿專案」，除周六或連假，醫事人員只要住宿折抵房價後，剩餘住宿費用全免，希望致敬勞苦功高的防疫人員。

執行防疫業務的醫事人員目前出具由各醫療院所開立的證明文件如醫院公文、證明單等，及醫事人員證件，可由旅宿業者直接折抵住宿房價。

嘉義觀止飯店指出，希望醫事人員折抵房價後，無需再自付其他費用，即可入住嘉義觀止飯店，在辛苦忙碌之餘，能享受一個久久難得的假期。在專案期間內將提供2人房為優惠房型，不限次數，入住期間也同樣享有早餐及免費下午茶的禮遇，醫事人員如需升等房型或周六及連假期間入住，只需依現場規定補價差即可。