刺激經濟買氣 高市推發票抽獎、抵用券、飯店優惠

高雄市議會今財政部門質詢，不少議員關心紓困、振興議題，經發局長伏和中說，將推發票抽獎、抵用券、飯店優惠等，並針對產業利息補貼1億元，對於來高雄投資也會加碼給予補助。財政局長李樑堅說，減稅紓困也已減了1億6千多萬。

高雄市長韓國瑜日前表示，將動用促產基金5千萬元，投入觀光、夜市、商圈等，希望刺激買氣。國民黨議員陳若翠今問運用情形，伏和中說，將從6月1日啟至8月31日，推出購物嘉年華、消費券或抵用券及飯店住宿優惠等。

伏和中說，購物嘉年華就是如累計發票500元，即可可登錄抽獎，每天都有抽獎 獎品非常好；另針對商圈、夜市則推出消費券或抵用券，民眾參加商圈辦理的活動即可得到消費券或抵用券；也跟旅館合作推出優惠，鼓勵觀光客多到高雄玩。

民進黨議員康裕成詢問紓困振興有何財源？伏和中說，會從促產基金動支，針對產業有規畫1億元的利息補貼，利息補貼1.58%、為期1年。另有1億元將針對來高雄投資的企業給予加碼補助，共2億元預算。

國民黨議員陳美雅關心減稅情形，財政局長李樑堅說，到5月房屋稅減1256萬、牌照稅減6057萬，娛樂稅從4月到6月減30%、目前減485萬，累積7789萬。另包括租金、權利金、停管基金的減免等，加總起來減免共1億6710萬左右。

另有關高銀青年首購貸款，李樑堅說，利率已從原來1.58%，到央行降至1.33%，高銀又降至1.1%且最長可貸40年，統計到5月8日，至今已有120戶貸款，總共貸款金額7.3億多元。