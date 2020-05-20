影／2020520一生僅一次 高市近400對新人互許終身

「2020.5.20」（諧音：愛你愛妳我愛妳）這組數字一生只會碰上這麼一次，衝著這個愛的魔力，國小即相識的陳先生與劉小姐，今早相偕到高雄仁武戶政事務所登記結婚，完成終身大事，以行動留下這個一輩手難求的浪漫印記。

今天是2020年5月20日，至中午為止，高雄市約400對新人到各戶政事務所登記結婚，走向人生另一旅程。

仁武戶政事務今天共月4對新人到場登記，其中李先生與陳小姐都是仁武在地人，國小念同一所學校，國中念同班，大學時來電相戀，7年前訂婚後，曾相偕到澳洲打工遊學2、3年，緣份從小就牽繫兩人，今年決定在520這天登記結婚。

劉小姐說，2020520這組數字，一輩子可能就碰這麼一次，因此他們決定登記結婚，留住這一刻浪漫。

這對新人的媽媽也很搶戲，一早陪女兒及女婿辦理登記時，遇上在戶政事務所上當志工的好友，當場演出「認親大會」，現場歡笑不斷。

戶政事務所人員透露，今年520在農曆上並非適合嫁聚的上等好日，因此有些新人，提前一天就到戶政事務所登記，再指定520生效，有人則是520先來登記，指定521生效，他們表示，長輩說521這個日子比520好。