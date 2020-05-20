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影／2020520一生僅一次 高市近400對新人互許終身
「2020.5.20」（諧音：愛你愛妳我愛妳）這組數字一生只會碰上這麼一次，衝著這個愛的魔力，國小即相識的陳先生與劉小姐，今早相偕到高雄仁武戶政事務所登記結婚，完成終身大事，以行動留下這個一輩手難求的浪漫印記。
今天是2020年5月20日，至中午為止，高雄市約400對新人到各戶政事務所登記結婚，走向人生另一旅程。
仁武戶政事務今天共月4對新人到場登記，其中李先生與陳小姐都是仁武在地人，國小念同一所學校，國中念同班，大學時來電相戀，7年前訂婚後，曾相偕到澳洲打工遊學2、3年，緣份從小就牽繫兩人，今年決定在520這天登記結婚。
劉小姐說，2020520這組數字，一輩子可能就碰這麼一次，因此他們決定登記結婚，留住這一刻浪漫。
這對新人的媽媽也很搶戲，一早陪女兒及女婿辦理登記時，遇上在戶政事務所上當志工的好友，當場演出「認親大會」，現場歡笑不斷。
戶政事務所人員透露，今年520在農曆上並非適合嫁聚的上等好日，因此有些新人，提前一天就到戶政事務所登記，再指定520生效，有人則是520先來登記，指定521生效，他們表示，長輩說521這個日子比520好。
不過520這天到戶政事務所登記互許終身的新人，可以獲得高雄市民政局致贈的浪漫禮，全市18個戶政事務所準備限量版的「愛的方巾」 ，為新人們的愛情甜蜜加分，方巾上印有「高興有老公、雄愛是老婆」彩色字樣，搭配新郎、新娘甜蜜幸福圖案及高雄依山傍水美麗城市意象，祝福新人在高雄相守一生、快樂成家。
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