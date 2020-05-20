批市府送文宣宣傳市政 邱俊憲籲檢調主動介入調查違法

民進黨高雄市議員邱俊憲上午質詢爆料說，市府打算透過戶所取得家戶資料，對家戶寄送市政宣傳品，質疑違反行政中立及個資法，呼籲檢調主動介入調查。

邱俊憲今上午在議會質詢時說，市府用預算做文宣，並請戶所提供家戶資料，要對家戶寄送市政宣傳品，這是要反罷韓；他問財政局長李樑堅，這是否是因他建議韓要加強宣傳市政？有無違反個資法？

李樑堅說，他主管歲入，歲出是主計處控管。邱追問李，韓打算下令提供每戶資料大量寄送市政宣傳資料，覺得適合嗎？李樑堅說，他覺得市政績效要讓百姓知道，這是合理的事，像前朝也是積極把市政運作讓民眾知道。

邱再質疑，難道家家戶戶送文宣合理？李說，是不是家家戶戶他不是很清楚，這是其他單位業務事項，每個局處有自己不同職責。

邱俊憲說，韓打算用這樣方式侵害人民個人資料、違反行政中立，他要公開呼籲檢調主動介入調查。他並批韓呼籲不要出門投票，讓人不敢投票、有苦說不出，「這就是韓式民主」。