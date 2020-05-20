老人關懷據點解封 高雄長輩開心上課樂透了！

疫情趨緩，關閉2個月的高雄市社區照顧關懷據點等場所今天起解封，長輩們開心回到據點上課，和老同學又摟又抱，氣氛歡樂。志工們忙著為長輩量體溫、量血壓，也提醒他們口罩要戴好，防疫措施還是不能鬆懈。

一早8點多，長輩們陸續來到高雄鳳山五甲老人社區關懷據點，進教室前先量額溫、量血壓，有長輩口罩沒戴好，志工們細心地幫忙調整，這群老同學2個月不見，再次相聚相當興奮，拉著彼此的手話家常。

67歲據點志工王菊汝說，昨天通知長輩今天恢復上課時，許多人接到電話很驚喜，紛紛問「真的嗎？」今天出席率相當高。

78歲婦人黃如幸是鳳山五甲據點的班長，已在據點上課15年仍捨不得畢業，她說，防疫期間無法上課，內心有些失落，她在家抄經書、創作纏繞畫打發時間，在市場遇到同學也會拉著彼此的手說「我們再多聊一會兒」，同學們一直在期待據點重新開放，她昨晚因為太興奮，竟然高興到失眠。

78歲婦人劉永松說，無法到據點上課期間，她種菜打發時間，終於又盼到和老同學相聚，「這是我最滿足的事」。

開學第一天，五甲據點負責人莊春美帶領長輩們做健康操，活絡筋骨，氣氛歡樂。莊春美說，據點關閉2個月期間，志工們定期以電話向長輩問安，每一次和長輩聯繫，長輩們總是透露心情「好想回去上課」，彼此的連結很緊密，沒有因為疫情阻隔而變生疏。