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台南市測速照相前三名路口公布 提醒大家別荷包失血
台南市道路測速照相機拍照成果前三名是哪個路段？台南市警察局交通大隊上午在議會公布，第一名是龍崎區182縣道上，去年全年的總數是6800多件，第二名則是南區安平工業區裡新明路上的，也是6800件，第三名則是安南區安明路與北汕尾路口，全年6400件，提醒民眾特別注意。
議員呂維胤上午在議會質詢，關心測速器開罰單的情況，交通大隊隊長翁誌宏公布上述資料，呂維胤表示，拍照這麼多是否是當地限速不當，應該以輔導民眾遵守交通秩序為主，而非開單處罰。
翁誌宏表示，第一名的龍崎區可能因為偏僻，駕駛人會開得較快，當地速限為50公里，但是182縣道上，高雄內門段的速限也是50，所以台南市並未提高，而安平工業區中的，主要是當工業區要求設立，該路段的車禍事故較多，速限也是50。
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