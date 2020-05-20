影／高雄中南客運營運23年驚傳5月底停業 法務經理說明

經營長達23年的高雄中南客運，驚傳5月底將停止營業，公司法務經理廖茂雄今早證實此事，指公司早在92年即積欠債務，十多年歷經三次改組慘澹經營，去年碰上墾丁遊客大量銳減，今年碰上新冠肺炎疫情，債權人4月間發動強制執行程序查封車輛，凍結金流，迫於無奈只有決定停業。

中南客運法務經理廖茂雄說，目前公司預計5月31日結束營業，主因是民國92年產生的債務，積累至今至少5、6千萬，債權人近來堅持向法院提出強制執行程序，公司24輛車4月中已遭查封，帳戶也被凍結，公司4月25日召開公司臨時股東會請求增資未遂，迫於無奈，決定五月底停止營業。

他表示，中南客運共52名員工，31名行政人員有1人資遣，30人轉到他業，21名駕駛有11人轉介到其他同業，4人考慮中，6人接受資遣， 資遣條件據勞基法辦理，總資遣費加總約需100萬。

廖茂雄說，4月中車輛被查封時，因涉及大眾運輸，有向書記官請求 繼續營業，至5月底再走拍賣程序，這部分很感謝法院配合，近一個月來，公司也積極處理員工轉介、債權人分配、路權接手等問題，原則上不影響原路線的運輸能量，及民眾搭乘的權利。