情定2020520 高雄新人登記獲愛的方巾

2020年5月20日，諧音是愛你愛你我愛你，不少新人選擇520這天當結婚登記日，好記也難忘。高雄市今天預約登記有348對，加上現場直接洽辦者，預估整天將破400對，超越去年的330對。

高雄市民政局準備愛的方巾當紀念小禮，上面寫著「高興有老公 雄愛是老婆」，別具巧思，各戶所也紛紛加碼結婚禮物，分享新人喜悅。三民區戶所加碼雙喜杯墊、對杯等。民政局副局長陳淑芳則準備古早味喜餅，她叮嚀新人說，吃過甜甜的喜餅，要記得永遠為對方說好話，感情才能長長久久。

高雄市三民區戶政事務所今天有36對新人預約登記，比去年的20對，今年相當踴躍，戶政事務所今天也精心布置拍照牆，還播放充滿喜氣的音樂，增添浪漫氣氛。

34歲盧貞君和小2歲的施俊漢交往4年，選在好記的520這天辦登記，施俊漢說「這日子是老婆選的」。兩人都從事服務業，施上夜班，一早下班還沒補眠就和老婆趕到戶所登記，盧貞君笑說，她是上班時間「翹班」來辦結婚登記，兩人都是務實派，結婚登記這天沒特別多的準備，一切如常。盧貞君說，考量疫情，宴客將延後一段時間再辦。

32歲蕭瑋民目前是高醫學士後醫學系4年級學生，他美嬌娘陳增瑜是安親班老師，小倆口相識過程很傳奇，竟然是因為躲雨認識。蕭瑋民說，兩人是6年前在台中逛市集時，突來一場大雨，兩人在同一空間躲雨，「當下看對眼，就來電了」。