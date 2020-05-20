中南客運5月底結束營業 業者提大量解僱計畫書解僱12人

中南汽車客運公司傳出將在5月31日結束營業，高雄市勞工局今天表示，5月初有收到中南客運的大量解僱計畫書，表示將解僱12名員工，但尚未接到中南客運的資遣通報。勞工局上午已派員到公司了解，以保障勞工權益。

中南汽車客運公司成立於86年，主要經營公路客運與國道客運，主要路線為高雄市至墾丁、鵝鑾鼻路線，也曾行駛過高雄市公車，客層多元，總部設在苓雅區中正路。

高雄市勞工局表示，中南客運登記員工60餘人，5月初有收到公司的大量解僱計畫書，表示將解僱12名員工。依大量解僱勞工保護法，事業單位依前條規定提出解僱計畫書之日起十日內，勞雇雙方應即本於勞資自治精神進行協商。勞雇雙方拒絕協商或無法達成協議時，主管機關應於十日內召集勞雇雙方組成協商委員會，就解僱計畫書內容進行協商，並適時提出替代方案。

至於勞工資遣通報部分，勞工局表示，雇主資遣員工時，應於員工離職的10日前通報，勞工局目前尚未接獲通報。不過因為公司若決定5月31日結束營業，那在明天前提出都屬合法。

針對勞工權益的保障部分，勞工局主祕皮忠謀表示，已提醒中南客運需依法發給資遣費，員工應休未休之假也要折算工資發給，並輔導員工轉業，或發給非自願離職書等。