墾丁遊客減少、債權人上門 高雄中南客運將結束營業

專營高雄往返墾丁路線的中南客運，將在5月31日結束營業，司機擔憂領不到資遣費，影響生計。中南客運法務經理廖茂雄證實，車子遭債權人查封拍賣，因此無法繼續營業，但資遣費是優先債權，不用擔心；路線也會由其他客運接手，不影響乘客權益。

中南客運主要經營高雄到墾丁路線，屬於公路客運，由高雄市區監理所管轄。去年在建國路的建國站，就傳營運不佳撤站。有司機指公司4月底告知將結束營業，可選擇轉任其他客運服務或選擇資遣，但司機對能否拿到資遣費，感到擔憂。

中南客運法務經理廖茂雄說，中南客運現任經營團隊是第3手經營，這幾年都有虧損，尤其近年墾丁端的遊客減少很多，導致2017、2018年虧損加大，1個月虧損破200萬元。

除了營運虧損，廖茂雄說，這次主要結束營業，是因為2014年接手時，沒有發現有隱藏性債務，最早的經營團隊曾私募特別股產生債權，他們接手後，經過訟訴仍敗訴，需承擔債權，當初的債權人上門要求查封拍賣車輛，只好結束營業。

廖茂雄說，股東在4月25日為此召開股東臨時會，討論是否增資或結束營業，但無人有增資意願，因此決定在5月31日停止營運。

廖並表示，目前公司資產已被查封，但員工資遣費，屬於優先債權，員工不用擔心。另6月起，將由屏東客運、國光客運、高雄客運等業者接手路線經營，不影響乘客權益。

據了解，中南客運現任經營團隊接手時，未發現的隱藏性債務約有3千多萬元，另去年中南客運也曾因積欠勞健保費，被勞保局等單位查封，但當時有協商分期還款，車子仍讓中南客運使用，因此可繼續營業，但這次4月是被其他債權人要求拍賣車輛等資產，沒有車子而無法再營業。

高雄市區監理所表示，中南客運並非受疫情影響導致歇業，該公司向高雄市區監理所申請歇業，主要是因多年前積欠債務問題，車輛遭查封，經股東會開會決議經營至今年5月31日結束營運。

高雄市區監理所表示，中南客運原營運路線班次為「9117高雄-墾丁」、「9127高雄-大鵬灣」、「9188高鐵左營站-鵝鑾鼻」及「0918高雄國際航空站-小灣」等4條路線，並與國光客運、高雄客運及屏東客運成立的高墾線共管中心共同經營，中南客運結束營業後，國光客運等3家公司將接續行駛，民眾搭乘權益不受影響。

另勞工權益部分，高雄市區監理所表示，已通報高雄市勞工局。24位駕駛及行政人員將陸續協調轉任至公司集團下其它企業任職或轉介到同業，如不願留任集團者則依規定冊報勞工局辦理資遣，一切依勞動基準法相關法規辦理。