往返高雄到墾丁 中南客運因積欠債務5月底歇業

經營高雄到墾丁等路線的中南客運公司5月初行文高雄市區監理所指出，公司因積欠債務而經營困難等問題將營業到5月底就要歇業，駕駛人員將轉到集團相關企業。

中南客運法務經理廖茂雄今天告訴中央社記者，公司受到償債執行，經徵詢股東並無償債意願，公司的車輛及帳戶都遭凍結，所以公司提出歇業申請。

高雄市政府勞工局表示，尚未接獲勞工相關通報，會派員了解，已要求雇主資遣員工時，應於員工離職10天前通報，務必依法處理。

高雄市區監理所科長鄭棍泉今天指出，中南客運是受到先前積欠債務的影響，車輛遭查封、拍賣，經股東會開會決議經營到5月31日結束營運，歇業非關疫情。

鄭棍泉表示，中南客運經營高雄到墾丁、高雄到大鵬灣、高鐵左營站到鵝鑾鼻及高雄國際航空站到小灣等4條路線，基於保障乘客權益，監理所已要求高雄、墾丁線共管中心務必維持運能，在既有班次上續由高墾線共營中心的國光客運、高雄客運及屏東客運接續行駛，以確保乘客權益。

監理所指出，初步了解，中南客運原有駕駛有部分將會調轉到公司集團下其它企業任職或轉介到同業，不願留任集團的駕駛依規定冊報勞工局辦理資遣。中南客運有24輛車、33名駕駛，公司於6日向高雄市區監理所申請歇業。