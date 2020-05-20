屏東縣崁頂鄉、屏東市勝豐里 鄉里長補選定在7月11日

屏東縣前崁頂鄉長林光華、屏東市前勝豐里長鄭淑英當選無效先後在上月定讞，2人均被解職，屏東縣選舉委員會召開委員會議，決議補選日程，投票日均定在7月11日。

66歲的民進黨籍屏東縣崁頂鄉長林光華被控賄選，刑事不起訴，但檢察官、崁頂鄉長落選者曾輝地提出民事當選無效之訴；一審認定林知情、容忍競選團隊成員替他買票，判當選無效 ，他不服上訴，高雄高分院駁回，當選無效確定後，縣府依地方制度法解除其鄉長職務，縣選委會公告補選期程，5月15日5月16日登記公告，領表日期5月16日至5月22日，登記日期5月20日至5月22日，投票日期7月11日。

屏東市前勝豐里長鄭淑英遭舉報涉及幽靈人口，一審判決鄭當選無效後，鄭不服提起上訴，高雄高分院駁回上訴，當選無效定讞，必須補選；補選公告於5月27日，里長登記公告為5月28日，領表日期5月28日至6月3日，登記日期6月1日至6月3日，投票日期7月11日。