屏東雙流國家森林遊樂區 與超商厝邊合作享銅板價

緊鄰中國福建、廈門的金門，是台灣對外重要的門戶，亦是早期關鍵的軍事要塞。日前一名網友就在社群論壇PTT上發文表示，自己在金門相關的臉書社團上聽聞消息，有當地民眾發現廈門近日正在興建的「翔安國際機場」，竟然緊鄰著金門金沙鎮的官澳海堤，讓他直呼這簡直是「侵門踏戶！」

2020-05-19 21:34