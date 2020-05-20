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願景／勞保補破洞！一張表看勞保和勞退誰會破產？

屏東雙流國家森林遊樂區 與超商厝邊合作享銅板價

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東林管處所轄區的屏東縣獅子鄉雙流國家森林遊樂區，首度與入口處的全家便利超商合作推出「好朋友計畫」。記者潘欣中／翻攝
屏東林管處所轄區的屏東縣獅子鄉雙流國家森林遊樂區，首度與入口處的全家便利超商合作推出「好朋友計畫」。記者潘欣中／翻攝

林務局屏東林管處所轄區的屏東縣獅子鄉雙流國家森林遊樂區，和位於南迴公路的全家便利超商金流店合作推出「好朋友計畫」，即日起消費滿200元贈雙流優待票券1張，平日每張80元門票可享50元優惠價，假日100元可享80元優惠，使用期限6個月，每月限量200張，每張限1人，另外憑遊樂區門票發票至金流店消費滿百折10元，不含菸、酒、代收及代售商品。

雙流國家森林遊樂區因楓港溪上游2大源頭的匯流點而命名，園區內森林茂密，易涵養水源，溪流、瀑布是重要遊憩資源，也是最大的環境特色，在清澈溪水外，雙流瀑布因水量充沛、氣勢壯麗，被票選為台灣最美的瀑布第2名；屏東林管處說，園內有4條各有特色的步道，享受森林浴的同時能從不同角度探索隱密山海間的桃花源，疫情期間是戶外散心好去處，並首度與入口處的全家便利超商異業合作推出「好朋友計畫」。

疫情衝擊觀光旅遊，屏東恆春半島各飯店均有吸客的超殺優惠，墾丁福華度假飯店加住第2晚，每房最低3800元起，入住專案房型1晚，含早餐套餐2客，連續住宿第2晚不含早餐，適用至5月31日，另2人成行含早餐65折起，每房最低2789起，適用至7月16日；墾丁悠活度假村推買一送一專案，最低3960元起，購買日期至5月31日，住宿日期至7月14日；墾丁夏都沙灘酒店至6月30日推出「春分輕旅行」，特定日1泊1食2999元起。

屏東縣獅子鄉雙流國家森林遊樂區的雙流瀑布因水量充沛、氣勢壯麗，被票選為台灣最美的瀑布第2名。記者潘欣中／翻攝
屏東縣獅子鄉雙流國家森林遊樂區的雙流瀑布因水量充沛、氣勢壯麗，被票選為台灣最美的瀑布第2名。記者潘欣中／翻攝

屏東縣 墾丁 疫情

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