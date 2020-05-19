快訊

台南路樹倒塌女騎士搶救不治 市長抵現場臉色凝重

聽新聞
test
0:00 / 0:00

廈門新機場僅離金門6公里！ 當地鄉親曝「誇張近照」

聯合新聞網 / 綜合報導
從網友提供的附圖中可以看見，興建中的「翔安國際機場」與金門本島距離非常近。圖/PTT
從網友提供的附圖中可以看見，興建中的「翔安國際機場」與金門本島距離非常近。圖/PTT

緊鄰中國福建、廈門金門，是台灣對外重要的門戶，亦是早期關鍵的軍事要塞。日前一名網友就在社群論壇PTT上發文表示，自己在金門相關的臉書社團上聽聞消息，有當地民眾發現廈門近日正在興建的「翔安國際機場」，竟然緊鄰著金門金沙鎮的官澳海堤，讓他直呼這簡直是「侵門踏戶！」

該名網友在PTT上發文表示，「有金門鄉親在金門馬山官澳一帶的海邊，拍到中國正在興建的翔安國際機場工地」，並指出未來廈門現有的高崎機場可能會移至此地。從附圖中可以明顯發現，廈門新建中的機場工地幾乎都快蓋到金門的岸邊了，原Po也說到，「事實上經估算，差不多也只離金門海邊約6公里左右！」讓他氣憤地大罵，「這不是侵門踏戶，什麼是侵門踏戶？」擔心若是往後該機場需要新建跑道，恐會更靠近金門。

對此，有網友就表示，「（廈門與金門）本來就這麼近，他們要怎麼蓋也沒辦法」、「那還是在中國境內吧，怎麼蓋管不著阿」、「沒有蓋到越線，也很難叫他們不准蓋」；也有人認為，「金廈生活圈才是最實際的，不然金門本島根本沒給多少資源發展」、「也不能怪金門，他們生活圈就是跟廈門一起」。

事實上，連結金馬與廈門、泉州的「小三通」已行之多年，過去兩岸就曾針對「金廈大橋」進行討論，計畫以廈門為起點，經過翔安國際機場，最後聯通金門島，實現兩岸共享翔安機場資源的願景。兩年前，民航局長林國顯亦曾指出，翔安國際機場與金門機場距離相近，若雙方未經協商即啟用，恐會對航管有重大衝擊。

廈門 金門 PTT

延伸閱讀

「極限運動女神」失聯6日終尋獲！最後一刻恐從2千米高空絕望跌落

在台南買三個便當總共130 老闆霸氣：份量隨便夾！

農地要做什麼才可以年收入超過60萬？ 網曝1招：不只賺60萬

該買永和老公寓？ 內行網友激推：不動產界的勞力士

相關新聞

金酒專案報告議員質疑陋習多 盼改革

金門縣議會定期會今天進行金酒公司的專案報告，包括玉璽酒的銷售與董監事的任命等議題，都是議員的質詢重點，議員歐陽儀雄表示，...

大樹農會刁難農民申請一萬元補助 農委會急電要求改善

農委會近日發放一萬元農民生活補助，有農保、帳戶資料的農民可直接收到匯款，沒有農保或戶頭的實耕者要到農會申請。但一名高雄大...

廈門新機場僅離金門6公里！ 當地鄉親曝「誇張近照」

緊鄰中國福建、廈門的金門，是台灣對外重要的門戶，亦是早期關鍵的軍事要塞。日前一名網友就在社群論壇PTT上發文表示，自己在金門相關的臉書社團上聽聞消息，有當地民眾發現廈門近日正在興建的「翔安國際機場」，竟然緊鄰著金門金沙鎮的官澳海堤，讓他直呼這簡直是「侵門踏戶！」

雨天搶收稻作 農民嘆「缺水痛苦、下雨也煩」

梅雨鋒面報到，高雄各地降雨明顯，今年梅雨來得晚，雨季與南部一期稻作收割期重疊，美濃平原稻米收割量只有一成左右，農民急著搶...

愛情摩天輪需要公開招標 伏和中：不是說可以就可以

高雄市長韓國瑜提出愛情摩天輪政策，綠營指跳票，藍營反批中央卡關。高雄市經發局長伏和中今說，很納悶為何被認為跳票，已開公開...

小琉球首次漁民封港抗爭 縣長潘孟安：絕不容許

屏東縣政府規畫在白沙港交通碼頭打造供交通及娛樂船停泊的浮動碼頭，公告明天至完工日3個月期間，未經許可者禁止停泊，部分漁民...

屏基出入通道承租問題 今國產署回應：提前終止租約

屏東基督教醫院恩慈大樓與加護病房、急診室及洗腎中心大樓中間出入通道，本月16日無預警遭國有財產署承租人以鐵條圍堵，導致供...

台灣石斑不必仰賴大陸市場 屏東首批石斑封櫃銷美

屏東縣是石斑魚生產重鎮，受新冠肺談疫情影響，外銷佔9成的大陸和香港市場受阻，衝擊受產業；屏東縣林邊鄉力佳綠能生技公司生產...

林智鴻要求高市府官員行政中立 韓國瑜：一定依法行政

民進黨高雄市議員林智鴻今天下午在議會質詢時，突然問在場的市府首長會不西日在6月6日之前堅守行政中立，並要自認會堅守的人舉...

最高80分 民進黨高雄市議員給韓國瑜團隊打路平分數

民進黨籍高雄市議員黃明太今天就選區內的「路平」情況，給了高雄市長韓國瑜團隊打了綜合成績70分，還要韓國瑜承諾對選區內多條...

大樹玉荷包每台斤300元 警方啟動「護荔專案」

高雄是玉荷包荔枝最大產地，大樹區生產的玉荷包知名度最高，近日市場價格每台斤高達300元。為維護果農辛苦成果，仁武警分局啟...

高雄八大行業明起解禁 盧秀燕：台中尚逾千人居家檢疫

台灣疫情趨緩，持續保持「零確診」紀錄，台中市長盧秀燕今天在市政會議表示，疫情雖然趨緩，但台中市居家檢疫人數還有逾1千人，...

熱門新聞

頭份、竹南部分地區明天停水7小時

台南今10處傳積水 水利局提醒當心明凌晨強降雨

竹市路口再添安全設施 Z字綠斑馬現身經國路

國民黨美魔女議員 犀利質詢胸前洩春光

六都以外最大縣 彰化快跌破127萬人口 流失各有說法

在地飄香40年 橋頭邊肉圓用古早味培養老主顧

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。