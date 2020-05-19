廈門新機場僅離金門6公里！ 當地鄉親曝「誇張近照」

緊鄰中國福建、廈門的金門，是台灣對外重要的門戶，亦是早期關鍵的軍事要塞。日前一名網友就在社群論壇PTT上發文表示，自己在金門相關的臉書社團上聽聞消息，有當地民眾發現廈門近日正在興建的「翔安國際機場」，竟然緊鄰著金門金沙鎮的官澳海堤，讓他直呼這簡直是「侵門踏戶！」

該名網友在PTT上發文表示，「有金門鄉親在金門馬山官澳一帶的海邊，拍到中國正在興建的翔安國際機場工地」，並指出未來廈門現有的高崎機場可能會移至此地。從附圖中可以明顯發現，廈門新建中的機場工地幾乎都快蓋到金門的岸邊了，原Po也說到，「事實上經估算，差不多也只離金門海邊約6公里左右！」讓他氣憤地大罵，「這不是侵門踏戶，什麼是侵門踏戶？」擔心若是往後該機場需要新建跑道，恐會更靠近金門。

對此，有網友就表示，「（廈門與金門）本來就這麼近，他們要怎麼蓋也沒辦法」、「那還是在中國境內吧，怎麼蓋管不著阿」、「沒有蓋到越線，也很難叫他們不准蓋」；也有人認為，「金廈生活圈才是最實際的，不然金門本島根本沒給多少資源發展」、「也不能怪金門，他們生活圈就是跟廈門一起」。

事實上，連結金馬與廈門、泉州的「小三通」已行之多年，過去兩岸就曾針對「金廈大橋」進行討論，計畫以廈門為起點，經過翔安國際機場，最後聯通金門島，實現兩岸共享翔安機場資源的願景。兩年前，民航局長林國顯亦曾指出，翔安國際機場與金門機場距離相近，若雙方未經協商即啟用，恐會對航管有重大衝擊。