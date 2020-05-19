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大樹農會刁難農民申請一萬元補助 農委會急電要求改善
農委會近日發放一萬元農民生活補助，有農保、帳戶資料的農民可直接收到匯款，沒有農保或戶頭的實耕者要到農會申請。但一名高雄大樹區農民昨天到大樹農會送件卻遭刁難，農會堅持不收件，讓70歲老農兩天內騎機車奔波60公里，最後才找到農試所幫忙，凸顯農委會政策跟第一線農會出現巨大落差。農委會今急電大樹農會要求改善，必須確實服務農民，不可拒絕收件。
大樹老農遭遇並非個案，由於農民資訊相較不對等，農會人員只要兩手一攤說不收件，農民只好自力救濟跑流程，無法據理力爭。農委會雖然規畫簡易的補助申請流程，但到第一線農會根本無法落實，也苦了農民。
針對大樹農會推託，不具農保、帳戶的農民本來就不能直接在農會申辦，農委會今天反駁，沒有農保、帳戶資料的實耕者若要申請一萬元生活補助，可以直接到農業改良場辦理，也可以就近到農會送件，農會必須協助轉送到改良場。
農委會說，日前就已經行文給全台各個農會，要加強服務農民，若有農民申請一定要協助轉件，不可以拒絕。
農委會今晚獲知大樹農民送件遭刁難後表示，將立刻去電大樹農會，要求加強人員訓練，原則上各級農會都有收到公文，必須照實收件辦理。
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