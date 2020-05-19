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真正大雨還沒來！ 氣象局：周四至周六全台有雨

澎湖時雨量破歷年5月紀錄 可惜水庫進帳有限

中央社 / 澎湖縣19日電

受到滯留鋒面影響，澎湖地區今天下了一整天的雨，望安地區時雨量達31.5毫米，創澎湖歷年5月份新高紀錄，西嶼鄉累積雨量也達108毫米，但水庫因長久乾旱，加上周遭雨勢不大，進帳有限。

澎湖氣象站在澎湖1市5鄉和東吉、吉貝和花嶼等地區都設有雨量觀測站，經濟部水利署第六河川局在望安公所宿舍也設有一處雨量觀測站。

澎湖地區受到滯留鋒面影響，雨勢從今天清晨6時起截至下午6時止，時大時小，甚至出現間歇性的局部大雨或豪雨，白晝宛如天黑，駕駛車輛幾乎都要開啟大燈。

今天望安花嶼國小與望安公所測得時雨量高達31.5毫米與27毫米，打破民國90年5月22日的24.5毫米，創下歷年5月份新高紀錄；至於馬公、西嶼等測站都測到20毫米以上的時雨量，其中西嶼地區累積雨量來到108毫米，大馬公地區也有73毫米。

自來水馬公營運所主任呂錦亭表示，澎湖地區雖有接連雨勢，但由於長久乾旱，加上水庫周邊雨勢不大，澎湖東衛等3座地面水庫進水量有限，目前庫存儲水約35萬噸，赤崁地下水庫約20萬噸。

呂錦亭表示，全澎湖一天的供水量約3萬1000噸，其中大馬公地區約2萬5000噸，目前以海水淡化廠每天支援1萬8000噸，其餘由水庫和深水井來支援地區供水。

澎湖 雨量 水庫

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