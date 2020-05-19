金酒專案報告議員質疑陋習多 盼改革

金門縣議會定期會今天進行金酒公司的專案報告，包括玉璽酒的銷售與董監事的任命等議題，都是議員的質詢重點，議員歐陽儀雄表示，先前熱銷的玉璽酒，很多人都買不到，但他看到專案報告，竟發現有2位VIP，可以私下買了69瓶，以一瓶玉璽酒價差高達2萬來說，懷疑有圖利的嫌疑；此外，議員也認為多位董監事沒有相關酒類銷售的資歷，根本是不專業、酬庸。

金酒公司的專案報告，包括縣長楊鎮浯、董事長李增財、總經理楊駕人與金酒與廈門分公司董監事人員都出席，結果議員砲火猛烈，質詢超踴躍；兩公司的董監事還逐一上台報告自己的學經歷背景，與對金酒營運目標的建議 。

歐陽儀雄質詢時表示，鼠年玉璽酒先前推出，一瓶出廠價為1萬初頭，後來引起民眾漏夜排隊搶購，價格飆漲到3萬，很多議員要買都買不到，結果他看到福委會的銷售報告，竟然有2位VIP，可以私下買了69瓶，還可以挑選號碼，他當場詢問這2人是誰；另外，福委會也賣了189瓶。歐陽儀雄認為，其中大有問題，要求徹查是否有不法。

議員李應文則質疑，金酒公司在玩弄數字遊戲，李應文說，1到3月的營收統計，2、3月銷售竟然相同，根本是「呼攏縣議會」；此外，針對金酒所提的「三高」去庫存化，李應文說，報告提到22萬3861瓶，總金額人民幣1651萬8685塊，但報告中提及統計時間為2019年1月至12月，而金酒0.75ml 56度典藏，售價為1575元，廈門為300人民幣，以4.5匯率換算相差225元，質疑去庫存化是騙人，認為是低價賤賣。

議員王秀玉則說，金酒一直以受疫情影響導致營收下修至85億，但對岸白酒市場沒有下降，僅有威士忌下滑，但金酒發布減產計畫，詢問是否有送議會核定？她也詢問，金酒成立以來也有兩次生產過量的危機，但疫情影響不應有減產計畫，而是要有因應措施。

議員陳志龍提出，受疫情影響，連華航主管都帶頭減薪，但金酒公司懂得將業績下修3成，為何董事長與總經理的月薪沒有帶頭調整；陳志龍指出，他並非要主管自砍薪資，但現在是振興階段，金酒應該要有好的方案，他希望金酒主管的薪水能夠與業績是有相關的，要有振興方案而非僅有口號。