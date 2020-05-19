新臺澎輪新建案 澎湖縣府爭取提升最高航速

爭取多年的澎湖「新臺澎輪」新建案，澎湖縣政府在參加國發會所召開國造案中，要求新臺澎輪最高航速提升至26至28節，將馬公至高雄航行時間縮減至4小時內，並如期在112年8月交船營運。

國發會主委陳美伶昨天邀集澎湖縣政府、交通部航政司、航港局、公共工程委員會等召開「新臺澎輪營運及國造案」，縣府由秘書長洪慶鷲、縣府台北辦公室主任陳其育、旅遊處交通陸務科長周振祥與會。

交通部航港局船舶組長劉嘉洪表示，新臺澎輪採「國艦國造」，最高航速設定不低於22節，由於提高航速涉及油耗、成本結構，未來航港局將與得標廠商規劃盡可能提高航速，滿足澎湖鄉親的期待，以現有國內造船能量，2年8個月已是最快速度。

劉嘉洪表示，行政院核定後，今年9月辦理營運招標、12月與得標航運業者簽約、民國110年1月新船設計及建造、112年8月交船營運。

洪慶鷲指出，依據102年行政院核定版，「新臺華輪」最高船速為25.2節，經濟航速為24節，縣長賴峰偉希望新建的「新臺澎輪」最高航速可訂為26至28節，經濟航速維持在22至24節，將現行馬公至高雄約6小時的航程縮至4小時以內。

航港局指出，現行臺華輪航行高馬航線近30年，早已逾使用年限，新建造的新臺澎輪總噸位8300噸以上、全長110公尺以上、船速22節以上、載重1250噸、載客數600人（臥鋪300人）、可載80輛小客車、遊覽車4輛、冷凍貨櫃10TEU（駛上駛下），總造價約18億至22.88億元，未來將改採「購買航運服務」模式，每年航行高馬至少300航次。