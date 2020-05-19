小琉球首次漁民封港抗爭 縣長潘孟安：絕不容許

屏東縣政府規畫在白沙港交通碼頭打造供交通及娛樂船停泊的浮動碼頭，公告明天至完工日3個月期間，未經許可者禁止停泊，部分漁民不滿縣府為了觀光驅離當地漁船，揚言「封港抗爭」，昨晚以漁船堵住交通碼出入口，船公司昨天上午緊急宣布改由大福漁港進出；縣長潘孟安對癱瘓碼頭交通行為表示絕不容許，一度引爆漁民怒火，縣府和漁民溝通後訂後天下午開協調會，才化解僵局。

小琉球和本島主要的往返交通船，以小琉球白沙港往返本島屏東東港的航線航次最多；小琉球漁民認為縣府進行的白沙交通碼頭的浮動碼頭工程，是將當地漁船驅離，日前醞釀抗爭，昨晚20多艘漁船陸續駛入交通碼頭出入口，癱瘓白沙港的交通，業者上午都只能移到大福漁港；縣府上午請警方在漁港張貼移泊單，縣長潘孟安也強調「絕不寬貸」，再度引爆漁民怒火，縣府透過區漁會協調，漁民下午4時駛離。

縣府說，白沙港交通碼頭自2002完工後就屬交通港埠，並訂定管理自治條例，漁船應停漁港，不應停泊交通港碼頭，且收取的泊席費也不一樣，為了施工安全，21日起若仍有未經許可泊靠者將直接移泊且不負保管責任，費用由船舶所有人或使用人繳納，違者將依予裁罰，對漁民的不滿理由，縣府會在後天下午的協調會溝通清楚。

縣長潘孟安強調，白沙港自2002年就已是交通港，從省政府時代即以交通港交由屏東縣代管，與漁民並行並用，因觀光交通品質需要提昇，漁港當然有其需求，這可以「並存並榮」，但絕不是少數個人慫恿不知情的漁民，去阻礙公共安全的航道，甚至以訛傳訛去破壞未來的公共建設的發展，對阻擋航道的漁船，不僅會告發，還會強制拖離。