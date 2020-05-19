國際扶輪捐防疫物資給屏東 助屏東縣防疫也防登革熱

屏東縣登革熱防疫團隊，已連續3年縣內無在地登革熱病例，僅有零星境外移入個案，屏東縣政府也朝第4年在地零病例的方向努力。由於屏東縣地形狹長，登革熱相關的工作需機動性及時效性，因此，國際扶輪捐給屏東相關疫物資及1輛登革熱防疫專車，並在今天下午舉辦捐贈儀式，藉此提升屏東防疫與防登革熱的能量。

今年受疫情影響，導致防疫物資短缺，為使前線防疫人員有足夠的防疫物資，國際扶輪3510地區、高雄新市鎮扶輪社、高雄北區扶輪社及韓國國際扶輪3722地區共同捐贈防護衣、隔離衣及紅外熱影像儀供屏東縣防疫使用。防疫物資捐贈儀式，於今天下午3時，在屏東縣政府南棟大樓廣場前舉行。

高雄新市鎮扶輪社社長陸彥驍表示，本次捐贈中很榮幸能集結眾多社友響應，也為第一線防疫人員盡一分心力，除了協助政府防疫，也為社會注入溫暖正向的力量。

鳳山扶輪社社長林俊吉表示，所有扶輪社友秉持「行善天下」的服務理念，爭取經費贈置防疫專車及各項病媒蚊調查工具，期能有效提高防疫的機動性及時效性，除平時執行清除及病媒蚊調查外，也能在疫情發生的第一時間進行防治工作。