國際扶輪捐防疫物資給屏東 助屏東縣防疫也防登革熱
屏東縣登革熱防疫團隊，已連續3年縣內無在地登革熱病例，僅有零星境外移入個案，屏東縣政府也朝第4年在地零病例的方向努力。由於屏東縣地形狹長，登革熱相關的工作需機動性及時效性，因此，國際扶輪捐給屏東相關疫物資及1輛登革熱防疫專車，並在今天下午舉辦捐贈儀式，藉此提升屏東防疫與防登革熱的能量。
今年受疫情影響，導致防疫物資短缺，為使前線防疫人員有足夠的防疫物資，國際扶輪3510地區、高雄新市鎮扶輪社、高雄北區扶輪社及韓國國際扶輪3722地區共同捐贈防護衣、隔離衣及紅外熱影像儀供屏東縣防疫使用。防疫物資捐贈儀式，於今天下午3時，在屏東縣政府南棟大樓廣場前舉行。
高雄新市鎮扶輪社社長陸彥驍表示，本次捐贈中很榮幸能集結眾多社友響應，也為第一線防疫人員盡一分心力，除了協助政府防疫，也為社會注入溫暖正向的力量。
鳳山扶輪社社長林俊吉表示，所有扶輪社友秉持「行善天下」的服務理念，爭取經費贈置防疫專車及各項病媒蚊調查工具，期能有效提高防疫的機動性及時效性，除平時執行清除及病媒蚊調查外，也能在疫情發生的第一時間進行防治工作。
屏東縣長潘孟安表示，登革熱長期以來是屏東重要的防疫業務，屏東縣能連續3年創下在地零病例的佳績，除縣府登革熱防疫團隊的努力，也須整合社區動員來推動登革熱防治認知及實作，才能形成社區防疫網絡，同時也感謝鳳山扶輪社捐贈登革熱防疫專車及高雄新市鎮扶輪社捐贈防疫物資，相信這些物資，將有助防疫成效。
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