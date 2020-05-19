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高雄市推路平 李雅慧質疑品質不佳

聯合報 / 記者蔡孟妤楊濡嘉王慧瑛／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜在議會回答議員有關路平與防疫等問題。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜在議會回答議員有關路平與防疫等問題。記者劉學聖／攝影

民進黨高雄市議員李雅慧今在議會質詢時，對市府引起為傲的路平政績提出批評，她說，市府完成591條道路改善，要給予肯定，但從1999道路不平的派工來看，去年多了2579件，另去年道路坑洞國賠案件是前一年的3倍、大前年的4倍多。

高雄市長韓國瑜到議會接受質詢，國民黨議員曾俊傑關心防疫問題，他問海洋局長趙紹廉對於遠洋漁船等如何防疫？趙紹廉說，遠洋漁船14天不能下船，要員船檢疫，海洋局會派員檢疫、量體溫及抽查，已有1千多名船員接受檢疫沒問題。

曾俊傑建議疫情趨緩，校園原定7月才要開放，可否提前？韓國瑜允諾，願意再疫情情況檢討，盡可能提早。

民進黨議員林富寶說，年輕人想罷韓，因為覺得韓欺騙高雄人，包括誠信問題、驕傲等，爆粗口對教育負面示範。

民進黨議員李雅慧指，高市府去年促參案金額76億多，但從104年起看來，每年促參都破百億，只有去年沒有，跟第一名台北還差837億多；本地青年也搬出去近萬人。

李雅慧並指，市府完成591條道路改善，這要肯定，但品質呢？從1999道路不平的派工來看，去年多2579件這麼多，另去年道路坑洞國賠案件，是前1年的3倍、前2年的4倍多。去年受虐兒通報人數也比前年多近千人。

林于凱指，市政並非喊口號，要有實績規畫，高雄薪資落差加大、很多商圈店家在招租，他肯定市府建設實體人行道、公幼增班等，但商圈發展、年輕人居住問題如何解決？韓國瑜表示，市府會再檢討，針對商圈也會有振興計畫。

林宛蓉建議韓自行宣布辭職，否則被罷免更尷尬，她並指港務公司盈餘回饋，宗旨是提升港區周邊道路交通服務品質、噪音、空氣汙染等改善，每年提撥3億8千多萬元，但沒被專款專用，例如周邊的前鎮漁港周邊排水系統很久沒更新等。

韓國瑜 民進黨 疫情

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