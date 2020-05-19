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屏基出入通道承租問題 今國產署回應：提前終止租約
屏東基督教醫院恩慈大樓與加護病房、急診室及洗腎中心大樓中間出入通道，本月16日無預警遭國有財產署承租人以鐵條圍堵，導致供應全院氧氣所需液氧儲槽車輛無法輸運，隨後民眾向立法委員周春米陳情，今天獲國產署回應，將依法提前終止租約，同時也指示政風單位查辦該標租案是否涉及缺失。
經周春米向國產署溝通，今天已獲得國產署回應，且國產署也朝終止租約的方向進行，若需賠償承租人也會承擔。另，該承租案是否涉及不法，也會指示南區分局和辦事處移交政風單位查辦。
至於屏東基督教醫院恩慈大樓與加護病房、急診室及洗腎中心大樓中間出入通道，則請屏東基督教醫院依相關規定和作業程序，向國有財產署承購或承租。
周春米表示，國產署聽見民眾的需求，積極做出終止合約的處理，是地方之福，但仍要檢討作業上的問題，以及為何醫院周遭涉及高度公益的設施會被輕易承租？對此國產署回應，有關是否涉及違法承租，將會交由政風查辦。
周春米還說，希望承租人勿濫用權利，儘速撤除鐵條，還給醫院和病患及家屬一個正常出入的通道，以免有刑法第304條強制罪的觸法之嫌。
未來關於屏東基督教醫院道路通行權的問題，周春米表示，國產署承諾將會依相關作業辦法，請屏東基督教醫院依法來進行承租或承購，確保屏東民眾的就醫通道不再受阻。
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