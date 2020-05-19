疑用鳥籠誘食巴丹綠繡眼 男子稱是餵鳥不是誘捕

蘭嶼最近出現一位男子，疑似在鳥籠裡放食物吸引巴丹綠繡眼進入，生態工作者詢問是否抓鳥販售，男子說自己是在餵鳥並非抓鳥。台東縣政府將調查是否有捕抓行為。

生態工作者林青峰最近進入蘭嶼從事生態調查，意外發現蘭嶼島上有1名老人家騎著機車，帶了2個鳥籠掛在樹上，鳥籠內有10多隻巴丹綠繡眼。

林青峰說，他問老人家是否在抓鳥，老人家回答「現在這個綠繡眼是保育類，怎麼可以抓呢」林青峰接著問，那籠子的確是在抓鳥啊。老人家回答「我以前有在抓，但現在我是在餵，現在不能抓了，餵一餵就會放掉」。

與林青峰同行的生態夥伴原本要將鳥籠內的巴丹綠繡眼放飛，但老人家不同意，堅持自己會放。林等人也只能通報蘭嶼鄉公所處理。

林青峰說，巴丹綠繡眼在5月正是繁殖期，這些疑似被抓的鳥很可能都是鳥爸爸鳥媽媽，以1窩4隻雛鳥來計算，這些巴丹綠繡眼如果真的被抓走，會死掉多少鳥？

林青峰說，巴丹綠繡眼是蘭嶼、綠島、龜山島的特有種，比台灣本島的綠繡眼還大隻，叫聲也比較大。

蘭嶼分駐所所長翁敬舜表示，經查這名男子是因結婚而定居蘭嶼的綠島人，蘭嶼警方也是第一次看到這名男子，案件已呈報蘭嶼鄉公所農業科處理。

蘭嶼鄉公所表示，台東縣政府已要求這名男子到縣府說明，縣府會釐清是要勸導或開罰。

台東縣政府農業處畜產保育科科長饒和奇表示，根據野生動物保護法，不論是否保育類，都不能捕捉野生動物，但對於這名男子的行為，必須對他訪談，才能判斷有無違法及違法程度，已通知男子說明。

蘭嶼鄉公所於民國85年6月公告，蘭嶼地區奉行政院核定列入文化資產保護區，如未經許可不得擅自採取植物及捕獵動物或將古物攜帶出境。動物包括各種鳥類及八卦（椰子蟹）、珠光黃裳鳳蝶、白鼻心。