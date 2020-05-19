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林智鴻要求高市府官員行政中立 韓國瑜：一定依法行政
民進黨高雄市議員林智鴻今天下午在議會質詢時，突然問在場的市府首長會不西日在6月6日之前堅守行政中立，並要自認會堅守的人舉手，但現場無人舉手。市長韓國瑜強調，市府所有行政團隊一心為市民打拚，一定依法行政。
林智鴻拿財政局長李樑堅近日外流的「反罷韓建議書」批評李樑堅，市府負債高，沒有思考為高雄市還債，居然有時間去寫反罷韓建議書，還點名他攻擊、抹黑韓團隊。他接著批評新聞局長鄭照新指罷韓團體的罷韓看板是故意違法，行政不中立。
林智鴻隨後問備詢的首長，6月6日罷韓投票之前，一定堅守行政中立的人舉手？結果沒有人舉手。主持會議的副議長陸淑美緩頰，指行政人員都要堅守行政中立 ，不是幾月幾日之前才要行政中立。
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