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愛情摩天輪需要公開招標 伏和中：不是說可以就可以

聯合報 / 記者蔡孟妤楊濡嘉王慧瑛／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜。記者劉學聖／攝影

高雄市長韓國瑜提出愛情摩天輪政策，綠營指跳票，藍營反批中央卡關。高雄市經發局長伏和中今說，很納悶為何被認為跳票，已開公開說明會、也完成設計圖，就等交通部簽署20工區開發協議書；部長林佳龍誤以為跟一家廠商談好就好，但這是大案，要公開招標，不是林說可以就可以。

市府指「高雄港舊港區20工區開發協議書」尚未通過交通部核准而嚴重卡關。國民黨議員蔡金晏今質詢時說，前朝在2006年水岸改造策略及2011年高雄港規畫報告都有畫摩天輪，不是現在才有；且以前前朝跟港務公司要土地「兇得很」，現在反過來韓市府就不行？

蔡金晏詢問伏和中，有沒有辦法1個月內與交通部簽約，期程如何？伏和中說，他也很納悶為何被認為跳票，去年8月舉行公開說明會，也完成設計圖，其中一廠商今天還打電話給他，關心投資案可否如期投資？

伏和中說，只要交通部願意簽協議書，就可接續招標等程序，林佳龍誤會一家廠商談好就可以做，但這是大的案子，還是要公開招標，「不是他說可以就可以」。

國民黨議員黃柏霖則說，希望市民思考，市府團隊1年多績效如何，捫心自問，如果成績是好的，拜託大家6月6日不要出來投票。他也請市府除支持雙語教育，也支持程式語言教育及心智圖法等教育課程，增加下一代競爭力。

韓國瑜稱讚黃柏霖為下一代教育努力，市府立場非常清楚，除中英文雙語教育，也會加上程式設計語言等，讓下一代競爭力更好。

韓國瑜

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