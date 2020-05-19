最高80分 民進黨高雄市議員給韓國瑜團隊打路平分數

民進黨籍高雄市議員黃明太今天就選區內的「路平」情況，給了高雄市長韓國瑜團隊打了綜合成績70分，還要韓國瑜承諾對選區內多條道路整建期限，並限到罷韓投票之後。對於今年可完成的路平，韓國瑜都承諾年底之前完成。

黃明太要韓國瑜自己為施政打分數，韓國瑜表示自己給自已打分數，不好意思，市府團隊都很「打拚」。

黃明太即在行政效率和路平方案為韓國瑜團隊打分數。行政效率方面打了60分， 不是沒有改善，但仍有改善空間，給60分；中央有許多補助，可是地方上聽到許多民怨。

在路平方面，黃明太表示他的選區有5個行政區，市府在路竹、茄萣的道路整修，他打了80分，在阿蓮方面給50分，但田寮區只能給15分。黃明太要韓國瑜允諾將路竹、茄萣多條重要道路改善，韓國瑜承諾今年底前完成；阿蓮區的部分，黃明太盼明年能多改善，阿蓮的多山區，很多路崩坍，需較多經費整建，議員未給限期。