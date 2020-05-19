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最高80分 民進黨高雄市議員給韓國瑜團隊打路平分數

聯合報 / 記者王慧瑛蔡孟妤楊濡嘉／高雄即時報導
民進黨籍高雄市議員黃明太給韓國瑜團隊的路平打了及格以上的分數。記者楊濡嘉／攝影
民進黨籍高雄市議員黃明太給韓國瑜團隊的路平打了及格以上的分數。記者楊濡嘉／攝影

民進黨籍高雄市議員黃明太今天就選區內的「路平」情況，給了高雄市長韓國瑜團隊打了綜合成績70分，還要韓國瑜承諾對選區內多條道路整建期限，並限到罷韓投票之後。對於今年可完成的路平，韓國瑜都承諾年底之前完成。

黃明太要韓國瑜自己為施政打分數，韓國瑜表示自己給自已打分數，不好意思，市府團隊都很「打拚」。

黃明太即在行政效率和路平方案為韓國瑜團隊打分數。行政效率方面打了60分， 不是沒有改善，但仍有改善空間，給60分；中央有許多補助，可是地方上聽到許多民怨。

在路平方面，黃明太表示他的選區有5個行政區，市府在路竹、茄萣的道路整修，他打了80分，在阿蓮方面給50分，但田寮區只能給15分。黃明太要韓國瑜允諾將路竹、茄萣多條重要道路改善，韓國瑜承諾今年底前完成；阿蓮區的部分，黃明太盼明年能多改善，阿蓮的多山區，很多路崩坍，需較多經費整建，議員未給限期。

對於韓團隊的成績和韓國瑜的承諾，黃明太在路平方面給市府綜合分數70分，並強調如果明年韓國瑜還在議會備詢，屆時未做好，會說韓「白賊」。

高雄市長韓國瑜同意今年底和明年整修好路竹、茄萣、阿蓮的道路。記者楊濡嘉／攝影
高雄市長韓國瑜同意今年底和明年整修好路竹、茄萣、阿蓮的道路。記者楊濡嘉／攝影

韓國瑜 高雄市

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