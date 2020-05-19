佳冬農會蓮霧系列產品 20日台北快閃店推廣

屏東縣佳冬鄉農會明天將在台北市新光摩天大樓廣場前，舉辦「透紅佳人」1日快閃店，發表星鑽系列蓮霧產品，並將特製180份「透紅佳人520祝福餐盒」贈送台大醫院醫護人員。

屏東縣政府農業處長黃國榮表示，佳冬鄉農會技術指導農民栽種出來的蓮霧品質優良，近10年參與全國性優質蓮霧評鑑比賽連年奪冠，2001年創立「透紅佳人」品牌，精選鮮美多汁、口感清脆、甜度11度以上的蓮霧，連續14年入選農委會評選的百大精品。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響台灣各種農漁產品外銷，黃國榮表示，佳冬的「透紅佳人」品牌蓮霧走精品外銷路線，因為是直接在台灣包裝以禮盒出口，受疫情影響較小，外銷的品種主要是「巴掌蓮霧」和「子彈蓮霧」，外銷地區是加拿大和香港。

佳冬鄉農會總幹事林淑玲表示，近年來，受極端氣候影響，佳冬蓮霧外觀裂果比例逐年提高，幾乎高達5成，農會為減少農民經濟損失，多次嘗試收購裂果開發蓮霧加工品，歷經多年努力，終於成功研發出蓮霧果乾、果醬及果露等。

佳冬農會520將透過1日快閃店的活動，將「透紅佳人」星鑽系列產品果乾、果醬及果露等，介紹給消費大眾，並贈送「透紅佳人520祝福餐盒」給台大醫院的醫護人員，感謝疫情期間守護台灣，希望來自國境之南的小小心意，串起從南到北的台灣驕傲。

農業處表示，蓮霧是屏東縣最具代表性的水果，產期於每年11月至隔年5月，種植面積約2607公頃，佔全台70% ，佳冬鄉自1970年以來，因海水養殖盛行造成地層下陷、土壤鹽化，農民逐漸從大面積的水稻種植轉作蓮霧果樹種植，蓮霧種植最盛期面積將近800公頃，近年因務農者年齡老化且受極端氣候影響，種植面積已少於400公頃。

農業處表示，佳冬鄉蓮霧主要品種有南洋種（黑珍珠）、大果種（黑金剛）、印尼大果種（巴掌蓮霧、香水蓮霧）、泰國種（子彈蓮霧、飛彈蓮霧）及台農3號（黑糖芭比）等。