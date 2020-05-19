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高市財政局長籲勿說大話 韓國瑜：學界出身較嚴謹

中央社 / 高雄19日電

由高市財政局長李樑堅署名的「反罷韓目前面對的困境及推動策略」內容外流，其中一段建議市長韓國瑜勿說大話。韓國瑜今天回應，因為李樑堅是學界出身比較嚴謹，他感謝也尊重。

民進黨市議員何權峰今天在質詢市長施政報告時，引述李樑堅操刀的「反罷韓目前面對的困境及推動策略」內容，要韓國瑜在罷韓倒數時謹言慎行，不要亂開玩笑，亂比喻女性，有想法一定要深思熟慮才提出，說話不要講滿講大、不要誇大其詞等，並詢問韓國瑜看法。

韓國瑜表示，那是很多建議的其中之一，因為李樑堅是學界出身，要求比較嚴謹，但他感謝也尊重。

何權峰接著再批評韓國瑜支票政見滿天飛，日前才呼籲支持者6月6日不要去投票，卻又說「問心無愧」，質疑韓國瑜昨天為請假選總統道歉是虛假的。

民進黨市議員李柏毅則拿出「我不是韓粉、我願意為高雄挺身而出」的兩張夾報，詢問是否是韓國瑜或其團隊所為，但韓國瑜否認，並表示是第一次看到。

李柏毅接著當場向高市警察局長李永癸舉發，要查出派報人，李永癸也允諾辦理。

另外，針對韓國瑜呼籲支持者6月6日不投票，以及高市民政局長說「要讓站出來投票的人有壓力」等，Wecare高雄則在臉書發文，呼籲市民用選票送走違法亂紀的團隊。

Wecare高雄指出，韓國瑜在議會裡為了民調假道歉，扮演雙面人角色，一邊裝可憐、一邊啟動反罷韓，民眾唯有勇敢無懼出門投票，罷免成功才能解決威脅、恐嚇和標籤化。

韓國瑜 投票 罷韓

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