高雄八大行業明起解禁 盧秀燕：台中尚逾千人居家檢疫

台灣疫情趨緩，持續保持「零確診」紀錄，台中市長盧秀燕今天在市政會議表示，疫情雖然趨緩，但台中市居家檢疫人數還有逾1千人，仍應以防疫為優先，至於其他各種行業別或市民活動、畢業典禮、畢業旅行如何調整或鬆綁，是這周重點。

為了防疫，中央流行疫情指揮中心宣布自4月9日起全國酒店、舞廳停業，如今疫情趨緩，高雄市的八大行業明日正式解封。盧秀燕今天表示，台中市先開放周六、周日進入校園運動，但周一至周五是否開放，還要徵求家長會、教師會及校方意見，有具體成果會再報告。此外，全市411個照顧關懷據點已恢復長輩正常活動，但送餐不供餐，避免脫口罩吃東西造成風險。

疫情嚴峻期間，國民運動中心原本一周關閉一天進行消毒，如今疫情緩和，5月16日起天天開放，但每隔幾個小時就會全面消毒，市民可以放心運動。市民疫情期間需到市府一樓聯合洽公區洽公，自5月18日起民眾戴口罩、量體溫、雙手消毒後，就可以自由到各局處洽公。

盧秀燕說，至於其他各種行業別或市民活動、畢業典禮、畢業旅行，要如何進行、調整或鬆綁，是這周的重點，市府會依序、謹慎、階段性、有條件的開放，一旦有結果，會向市民朋友報告。

盧強調，台中是個國際大城市，自由進出的國際人口還不少，但直到昨晚為止，台中市居家檢疫還超過1千人，因此未來在開放過程中，市府會把防疫做最優先考慮，維護市民健康，防疫作為會滾動式檢討。