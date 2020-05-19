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高雄8大行業520有條件開放 權管公共場域採表列式開放

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市政府宣布，5月20日上午8點起，符合四大防疫措施之男女陪侍酒店、舞廳等8大行業，有條件開放。圖／本報資料照片
高雄市政府宣布，5月20日上午8點起，符合四大防疫措施之男女陪侍酒店、舞廳等8大行業，有條件開放。圖／本報資料照片

高雄市政府宣布，5月20日上午8點起，符合四大防疫措施之男女陪侍酒店、舞廳等8大行業，有條件開放。市府權管的公共場域，也公布首批開放名單，包括戶外場館：社會局婦女館戶外限500人以下；室內場館：里活動中心等場域。

高雄市政府衛生局表示，截至5月18日下午，高雄市新冠肺炎累計確診49例，其中境外移入32例、敦睦艦隊17例，無本土病例。有鑑於全國新冠肺炎疫情逐漸趨緩，5月18日國內已連續11天零確診，邁入第36天無本土案例，加上高雄市敦睦艦隊疫情已於5月16日完成疫情監控，未出現次波感染狀況。因此高雄市政府經整體疫情評估自5月20日起逐步解封，請市民回歸正常生活的同時，仍應全力配合防疫新生活運動。

高市府經發局進一步說明，有男女陪侍的酒店、舞廳等8大行業，凡符合，「症狀圍堵：入內量體溫及提供（乾或溼）洗手設備」、「入內實名制登記」、「保持社交距離，無法保持適當距離時戴口罩」、「加強環境清消」等四大防疫措施者，從5月20日起，可以有條件開放。

經發局已研定「復業四大防疫措施查檢表」供業者依循執行，市府警察局也提醒業者切莫心存僥倖心態，市府將組成聯合稽查小組，不定期加強現場稽查。凡查獲未依四大防疫措施執行的業者，將依傳染病防治法第36條開單告發，處新臺幣3千元以上，1萬5000元以下罰鍰，經複查未改善或違規情節重大者，最重將處勒令停業至改善為止。

衛生局表示，市府權管的公共場域，也將於5月20日起逐步開放。首批開放場域含戶外場館：社會局婦女館戶外，限500人以下；室內場館：里活動中心、身心障礙者樂活補給站、醫事C社區失智照顧據點、老人活動中心、各區社福中心、社區照顧關懷據點、新客家文化園區文物館、C級巷弄長照站、左營活動中心、育兒資源中心、中正運動場之健身中心、中正技擊館、美濃客家文物館、國際游泳池室內池、社區活動中心、楠梓射擊場、文化健康站、臾童福利服務中心等場域，限制100人以下。

衛生局提醒，上述場域仍應落實量體溫、乾洗手、實名制、人流管制、不共餐、戴口罩、社交距離、環境清消等相關防疫措施。

高雄市政府以表列方式公布權管的公共場域開放日期及名單。圖／高雄市衛生局提供
高雄市政府以表列方式公布權管的公共場域開放日期及名單。圖／高雄市衛生局提供

衛生局 高雄市 疫情

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