高市八大行業20日復業 市府稽查防疫不鬆手

新冠肺炎疫情趨緩，高雄市八大行業明天將復業，高雄市政府今天表示，明天起將持續稽查業者復業後落實防疫情況，違者依法開罰。

高雄市長韓國瑜上午赴議會備詢休息時間向媒體宣布全市八大行業明天起重新恢復營業，並籲請業者防疫不能放鬆，配合保持社交距離及實名制登記等措施，如不配合將開罰。

高市衛生局長林立人、經發局長伏和中、新聞局長鄭照新隨後接受媒體聯訪說明八大行業復業須配合的防疫規定。

林立人指出，高雄市20日上午8時起，符合防疫措施的男女陪侍酒店、舞廳等8大行業有條件開放，市府權管的公共場館也有條件開放。

市府經發局說，有男女陪侍的酒店、舞廳等8大行業凡符合「入內量體溫及提供乾或溼洗手設備」、「入內實名制登記」、「保持社交距離，無法保持適當距離時戴口罩」、「加強環境清消」等4大防疫措施者，自5月20日起可有條件開放營業。

林立人表示，經發局已擬定「復業四大防疫措施查檢表」供業者依循執行，市府警察局也提醒業者切莫心存僥倖心態，市府將組成聯合稽查小組明天起將加強稽查，凡查獲未依防疫措施執行業者，將依傳染病防治法開單告發，處新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰，經複查未改善或違規情節重大者，最重將處勒令停業至改善為止。

伏和中指出，連月來市府聯合稽查小組已稽查754場次，其中519家未營業，這519家業者復業後明天起將加強稽查，聯合稽查小組連月來迄今僅查獲兩家有陪侍的業者違規營業，依法開罰。

林立人指出，市府權管的公共場域20日起也將逐步開放，首批開放場域包含戶外場館部分，社會局婦女館戶外限500人以下；里活動中心及運動場館等室內場館，限制100人以下。這些場域仍應落實量體溫、乾洗手、實名制、人流管制、不用餐、戴口罩、社交距離、環境清消等相關防疫措施。

另外，鄭照新表示，韓國瑜有收到明天520總統就職典禮邀請函，但韓國瑜明天會留在高雄拚市政不會北上參加。