高雄市力推雙語教育 韓國瑜：仍以中華文化為基礎

高雄市長韓國瑜力推雙語教育，他今天在議會答覆議員劉德林質詢有關中英文雙語教育時表示，推動中英文雙語教育的同時，要以中華文化為基礎，讓下一代迎接國際化的挑戰。

劉德林肯定韓國瑜的雙語教育，但認為推動雙語教育的同時，也不能放棄四維八德的中華固有文化教育，盼韓國瑜重視雙語教育，要更重視中華文化的基礎教育 。

韓國瑜表示，下一代的孩子，接受中英文雙語教育，人生競賽上不一定會成功，但如果不接受雙語教育，完全沒有辦法成功；即中英文聽說讀寫非常好，只是讓他們人生競賽上多了工具和技能，和國際能接軌；成功需要許多要素，但如果連這個技能都沒有，下一代在人生競賽上不堪設想，身為市長，和市府團隊都有責任幫他們裝上可以飛翔的翅膀。

韓國瑜表示，更重要的是 中華文化的基礎一旦拋棄掉，當我們學習國際化時，就沒有根；台灣的上空有西洋文化、東洋文化和中華文化，中華文化儒家思想 ， 如拋棄掉，就沒有根。

韓國瑜說，幾千年來的中華文化，淵遠流長，此時此刻，有很多網路攻擊，好像中華文化退流行，價值不存在；但是中華文化的價值是存在的，會繼續、永恆的走下去；下一代教育的目標，即以中華文化為基礎，中英文俱佳，迎接國際化的挑戰。