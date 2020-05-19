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仁武焚化廠委外合約將屆 韓國瑜允暫緩招商公告

中央社 / 高雄19日電

高雄仁武焚化廠委外處理合約6月將屆，多名高市議員今天質疑如再續約20年，將狂燒更多外縣市垃圾毒害市民，要求市長韓國瑜出重拳制止，韓國瑜允諾暫緩招商公告，先辦公聽會討論再研議。

民進黨高市議員郭建盟、李雅慧，聯合時代力量高市議員林于凱、黃捷上午在議會聯合質詢仁武焚化廠新合約問題。

郭建盟指出，市民近年來努力垃圾減量，期待焚化爐少燒垃圾，改善空氣品質，但減下的量卻被焚化廠委外廠商拿去多燒外縣市垃圾牟利；綁約20年的原合約今年6月將到期換新約，高市環保局不顧市民健康，容留新合約漏洞，讓委外廠商未來20年狂燒比現在多2.44倍的外縣市垃圾毒害市民。

他說，仁武、岡山、南區、中區4座焚化廠共12爐每日處理量達5400噸垃圾，目前實際處理量3686噸，讓仁武、岡山廠委外包商趁機利用市民努力垃圾減量的多餘空間，拿去狂燒外縣市垃圾牟利。

郭建盟等4名議員並同聲要求市長韓國瑜揮重拳防治空汙，暫緩仁武廠招商公告程序，爭取時間多辦幾場公聽會討論；希望全市所有焚化爐未來能達到減量、自營、關廠目標，終結高雄燒外縣市垃圾的宿命。

韓國瑜強調，維護市民健康第一，並允諾原則上暫緩這項公告，會先規劃公聽會邀市民、議員參與集思廣義，商討焚化爐未來經營事宜後，再研議如何簽約。

高市環保局長王玨答詢則表示，高雄仁武、岡山、南區焚化廠正在整建中，由於整建後焚化爐效率大大提高，屆時會決定中區焚化廠存廢；未來焚化廠委外新合約都會考量各焚化廠焚化量調度，兼顧環保及廠商權益，並將防治空汙的提升列入合約檢討事項。

主席副議長陸淑美肯定郭建盟為市民空氣品質請命的用心，她表示，仁武廠這個合約沒有公開，郭建盟竟會知道，實在神通廣大。

韓國瑜 焚化爐 岡山

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