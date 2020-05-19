設迪士尼周邊人口需達1億 韓國瑜：有困難願收回

高雄市長韓國瑜今天赴議會進行施政報告及質詢，針對推動高雄設立迪士尼政見，韓國瑜坦言，因為要求周邊人口要有1億，這個實現有困難，「這點我願意收回」。

高雄市議會今天繼續進行市長施政報告及質詢，針對國民黨市議員鍾易仲詢問有哪些政見是做不到或需要修正，韓國瑜答詢時先提到劍橋分析，他表示，劍橋分析可以定位一個人的形象，就像自己被說成「草包」、「說大話」，往後就被洗腦式攻擊宣傳，但他也重申「我不是草包」。

他進一步批評，「有了媒體就可以像上帝，反之就是魔鬼」，他也重申，自己不是說高雄要挖石油，是中油前後在太平島探勘開挖，如果中油去挖石油，高雄市可以分一杯羹。至於在高雄設立迪士尼，他也說，因為周邊人口需要有1億以上，這個實現有困難，「這點我願意收回」。

另外，由於6月6日罷免案投票接近，國民黨市議員黃紹庭、黃香菽及陳麗娜輪番質詢時也關切韓國瑜對於罷免案的看法。

針對罷韓公民團體訴求「光復高雄」看法，韓國瑜答詢黃香菽時批評，用「光復高雄」訴求罷韓是大錯特錯，歷史上光復就是「收復失土」意思，所以可以了解那是反映心裡深處，也就是把高雄視為囊中之物。

韓國瑜說，市長要誰當由市民決定，但罷韓團體訴求「光復高雄」其心可議，也呼籲民眾和支持市府的議員一起「光耀高雄」，就像格列佛被小人綁手綁腳，但其實心裡是看不起的。

對此，Wecare高雄回應，光復高雄，是高雄人要光復屬於高雄人的高雄，光復韓國瑜就任市長後吊車尾的高雄，從不是為了任何政黨而光復高雄。

陳麗娜則認為，韓國瑜昨天在議會的道歉做得不夠，質疑是否為真心；韓國瑜回應，道歉是發自內心，因為自己在當選市長沒多久後就請假選總統，確實讓市民擔心了，但他也在選後返回市府，並著手防疫及市政建設。

至於愛情摩天輪的興建進度，韓國瑜答詢黃紹庭時表示，高雄有得天獨厚的條件，但高雄市籍的立委都不幫忙發聲，沒有協助。（編輯：洪學廣）1080519